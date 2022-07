Wohnwagen: Diese Tempolimits gelten in Europa

Von: Andre Borbe

In Europa unterscheiden sich die Geschwindigkeitsbegrenzungen für Camper teilweise extrem. © Rolf Poss/Imago

80, 90 oder 130? In Europa unterscheiden sich die Tempo-Limits für Wohnwagen und -mobile teilweise deutlich. An diese Begrenzungen müssen Sie sich halten.

Reisen mit dem Wohnwagen: Geschwindigkeitsbegrenzung in Deutschland

Innerorts gilt nahezu flächendeckend in Europa Tempo-Limit 50 km/h. Erst außerorts und auf Autobahnen gelten in den verschiedenen Ländern unterschiedliche Geschwindigkeiten.

Autos mit Wohnanhänger dürfen außerhalb von Ortschaften, Schnellstraßen und Autobahnen höchstens 80 km/h fahren. Ausnahmen bilden dabei Gespanne mit Zugfahrzeugen bis 3,5 Tonnen. Diese dürfen auf Schnellstraßen und Autobahnen 100 km/h fahren, wenn das Gespann die technischen Auflagen der 9. Verordnung über Ausnahmen von den Vorschriften der StVO erfüllt und dies bei der Zulassungsstelle beantragt und in die Zulassungsbescheinigung eingetragen wurde.

Wohnmobile bis 3,5 Tonnen dürfen schneller unterwegs sind. Das Limit außerhalb von Ortschaften liegt bei 100 km/h und auf Schnellstraßen 120 km/h. Auf Autobahnen gibt es – sofern nicht durch Verkehrsschilder vorgeschrieben – keine Begrenzung. Der ADAC empfiehlt aber eine Richtgeschwindigkeit von 130 km/h.

Nur 80 km/h außerorts und auf Schnellstraßen dürfen Wohnmobile* zwischen 3,5 und 7,5 Tonnen fahren. Auf Autobahnen sind 100 km/h erlaubt.

Reisen mit dem Wohnwagen: Geschwindigkeitsbegrenzung in Belgien

In Belgien dürfen Autos mit Wohnanhänger sowie Wohnmobile bis 7,5 Tonnen außerorts bis zu 90 km/h schnell fahren. Tempo 90 gilt für Wohnmobile zwischen 3,5 und 7,5 Tonnen auch auf Schnellstraßen und Autobahnen. Die anderen beiden Klassen dürfen auf Schnellstraßen und Autobahnen mehr Gas geben. Das Limit liegt dort bei 120 km/h.

Mit einem in Deutschland zugelassenen Anhänger sollte Sie aber nicht schneller als 100 km/h fahren. Wohnanhänger sind in Deutschland bauartbedingt bis 100 km/h zugelassen; bei Unfällen mit höherer Geschwindigkeit muss mit Einschränkungen bei der Versicherungsleistung gerechnet werden.

Reisen mit dem Wohnwagen: Geschwindigkeitsbegrenzung in Dänemark

Campingurlauber in Dänemark mit Wohnanhänger müssen sich außerorts und auf Schnellstraßen zurückhalten. Dort dürfen sie nur 70 km/h fahren. Auf Autobahnen geht es maximal auf 80 km/h. Ausnahme: mit dänischer Plakette sind 100 km/h möglich. Diese ist in dänischen Prüfstellen erhältlich.

Wohnwagen bis zu 3,5 Tonnen Gewicht sind beschränkt auf 80 km/h. Auf Autobahnen sind sogar 130 km/h erlaubt. Über 3,5 Tonnen heißt es langsam fahren: außerorts 70 km/h, Schnellstraßen und Autobahnen 80 km/h.

Reisen mit dem Wohnwagen: Geschwindigkeitsbegrenzung in Frankreich

In Frankreich wird es etwas komplizierter. Wohnanhänger dürfen außerhalb von Ortschaften 90 km/h fahren, es sei denn die zulässige Gesamtmasse übersteigt 3,5 Tonnen. Dann sind nur noch 80 km/h erlaubt. Auf Schnellstraßen sind es 110 km/h. Ausgenommen Autos über 3,5 Tonnen mit Wohnanhänger. Die sind auf 90 km/h beschränkt. Weitere Einschränkung: Fahrer, die den Führerschein weniger als drei Jahre haben, dürfen nur 100 km/h fahren. Auf der Autobahn gelten entsprechend folgende Geschwindigkeitsbegrenzungen: 130 km/h, 110 km/h (weniger als drei Jahre Führerschein) und 90 km/h (über 3,5 Tonnen).

Wohnmobile bis 3,5 Tonnen unterliegen den gleichen Tempo-Limits wie Autos mit Wohnanhänger. Ausnahme ist bei Nässe. Dann dürfen nur noch 80 km/h gefahren werden. Über 3,5 Tonnen sind 80 km/h außerorts, 100 km/h auf Schnellstraßen und 110 km/h auf Autobahnen erlaubt. Einschränkungen gibt es dabei nicht.

Reisen mit dem Wohnwagen: Geschwindigkeitsbegrenzung in Großbritannien

In England, Schottland, Wales und Nordirland gilt für Autos mit Wohnanhängern eine Höchstgeschwindigkeit von 80 km/h außerhalb von Ortschaften. Auf Schnellstraßen und Autobahnen dürfen sie 96 km/h fahren. Für Wohnmobile bis 3,5 Tonnen gilt 96 km/h außerorts und 112 km/h auf Schnellstraßen bzw. Autobahnen. Bei Wohnmobilen über 3,5 Tonnen liegen die Tempo-Limits bei 80 km/h, 96 km/h und 112 km/h.

Reisen mit dem Wohnwagen: Geschwindigkeitsbegrenzung in Italien

Auf italienischen Straßen gelten ähnliche Tempo-Limits wie in Dänemark. Autos mit Wohnanhänger dürfen außerhalb von Städten sowie auf Schnellstraßen nur 70 km/h fahren. Auf der Autobahn sind 80 km/h erlaubt.

Wohnmobile bis 3,5 Tonnen dürfen 90 km/h außerorts nicht überschreiten. Auf Schnellstraßen sind es 110 km/h. Bei Nässe sind nur 90 km/h erlaubt. Das gilt auch für Fahrer, die weniger als drei Jahre ihren Führerschein haben – unabhängig vom Wetter. Auf der Autobahn darf bis zu 130 km/h gefahren werden. Es sei denn es ist nass. Dann wird die erlaubte Höchstgeschwindigkeit auf 110 km/h reduziert. Und wieder gilt: weniger als drei Jahre Führerschein, dann nur noch 100 km/h.

Bei Wohnmobilen über 3,5 Tonnen wird es wieder etwas einfacher: außerorts und auf Schnellstraßen 80 km/h und auf Autobahnen 100 km/h.

Geschwindigkeitsbegrenzung in Niederlande

Auf deutschen Straßen sieht man sie oft: Wohnmobile mit niederländischen Kennzeichen. Aber wie schnell dürfen sie in den Niederlanden fahren? Für Wohnanhänger gilt 80 km/h außerorts und 90 km/h auf Schnellstraßen sowie Autobahnen. Ausnahme: Gespanne mit Anhänger über 3,5 Tonnen. Dann ist überall nur 80 km/h erlaubt.

Wohnmobile bis 3,5 Tonnen sind da weniger eingeschränkt. Außerhalb von Ortschaften besteht ein Tempo-Limit von 80 km/h. Auf Schnellstraßen sind 100 km/h erlaubt und auf Autobahnen sind es 130 km/h. Für Wohnmobile über 3,5 Tonnen heißt es: überall nur 80 km/h.

Geschwindigkeitsbegrenzung in Österreich

Im Alpenland gibt es einige Einschränkungen vor allem für Autos mit Wohnanhänger. Standardmäßig sind außerorts 80 km/h erlaubt. Einschränkungen: Gespanne mit über 3,5 Tonnen zulässige Gesamtmasse dürfen nur 70 km/h fahren. Gespanne mit Anhänger bis 750 Kilogramm zulässige Gesamtmasse dürfen dagegen 100 km/h fahren. Auf Schnellstraßen gelten folgende Beschränkungen: 80 km/h bzw. 100 km/h für Gespanne mit Anhänger bis 750 Kilogramm. Auf der Autobahn sind 100 km/h erlaubt. Es sei denn es sind Gespanne über 3,5 Tonnen. Dann sind es nur 80 km/h.

Einfacher ist es für Wohnmobile bis 3,5 Tonnen. Diese dürfen 100 km/h außerorts sowie auf Schnellstraßen und 130 km/h auf Autobahnen fahren. Letzteres Tempo-Limit kann aber aufgrund der Tageszeit auch auf 110 km/h reduziert werden. Wohnmobile über 7,5 Tonnen dürfen 70 km/h außerhalb von Ortschaften und auf Schnellstraßen fahren. Auf Autobahnen gilt Tempo 80.

Geschwindigkeitsbegrenzung in Spanien

Maximal 70 km/h gilt für Autos mit Wohnanhänger außerhalb von spanischen Ortschaften. Auf Schnellstraßen herrscht eine Geschwindigkeitsbegrenzung von 80 km/h und auf Autobahnen 90 km/h.

Das Tempolimit für Wohnwagen bis 3,5 Tonnen staffelt sich ähnlich. Außerorts heißt es maximal 80 km/h, auf Schnellstraßen 90 km/h und auf Autobahnen 100 km/h. Wohnwagen über 3,5 Tonnen dürfen 80 km/h außerorts sowie auf Schnellstraßen fahren und auf Autobahnen sind es maximal 90 km/h.

Überblick: Geschwindigkeitsbegrenzung für Wohnwagen und -mobile in Europa

In den nachfolgenden Tabellen sehen Sie sämtliche Tempo-Limits in Europa für Autos mit Wohnanhänger sowie Wohnmobile.

Wohnwagengespanne

Land innerorts außerorts Schnellstraßen Autobahnen Belgien 50 90 120* (A: 90) 120* (A: 90) Bosnien und Herzegowina 50 80 80 80 Bulgarien 50 70 - 100 Dänemark 50 70 70 80 (B: 100) Deutschland 50 80 80 (C: 100) 80 (C: 100) Estland 50 70 - 90 Finnland 50 80 - 80 Frankreich 50 90 (A: 80) 110* (D: 100, A: 90) 130* (D: 110*, A: 90) Griechenland 50 80 - 80 Großbritannien 48 80 96 96 Irland 50 80 80 80 Island 50 80 - - Italien 50 70 70 80 Kroatien 50 80 80 90 Lettland 50 (E: 20) 80 90 - Litauen 50 90 (F, G: 70) 90 90 Luxemburg 50 75 - 90 Mazedonien 50 80 (F: 60) 80 80 Montenegro 50 80 80 - Niederlande 50 80 90 (H: 80) 90 (H: 80) Norwegen 50 80 80 (J: 60) 80 (J: 60) Österreich 50 80 (A: 70, K: 100) 80 (K: 100) 100 (A: 80) Polen 50 (L: 60) 70 80 80 Portugal 50 70/80 (M) 80 100 Rumänien 60 70 (N: 50) 80 (N: 60) 90 (N: 70) Schweden 50 80 (J: 40) 80 (J: 40) 80 (J: 40) Schweiz 50 80 80 80 Serbien 50 80 80 80 Slowakei 50 90 - 90 Slowenien 50 90 (A: 80) 100 (A: 80) 100 (A: 80) Spanien 50 70 80 90 (J: 80) Tschechien 50 (O: 30) 80 (O: 30) 80 80 Türkei 50 80 (J: 70) - 110 (J: 80) Ungarn 50 70 70 80

*Mit einem in Deutschland zugelassenen Anhänger sollte auch im Ausland nicht schneller als 100 km/h gefahren werden; Wohnanhänger sind in Deutschland bauartbedingt bis 100 km/h zugelassen; bei Unfällen mit höherer Geschwindigkeit muss mit Einschränkungen bei der Versicherungsleistung gerechnet werden, wenn Wohnanhänger in Deutschland nur bis 100 km/h zugelassen sind.

A Gespanne über 3,5 t zGM

B nur mit dänischer Plakette möglich, erhältlich in dänischen Prüfstellen

C für Gespanne mit Zugfahrzeug bis 3,5 t zGM gem. 9. AusnahmeVO zur StVO

D Führerschein weniger als drei Jahre

E in Wohngebieten

F Führerschein weniger als zwei Jahre

G auf unbefestigten Straßen

H Gespanne mit Anhänger über 3,5 t zGM

J unter bestimmten Voraussetzungen (technisch oder Gewicht)

K Gespanne mit Anhänger bis 750 kg zGM

L zwischen 23 und 5 Uhr

M je nach Beschilderung

N Führerschein weniger als ein Jahr

O 50 m vor Bahnübergängen

Quelle: ADAC & https://www.bussgeldkatalog.org/tempolimit-europa/

Wohnmobile bis 3,5 t zGG

Land innerorts außerorts Schnellstraßen Autobahnen Belgien 50 90 120 120 Bosnien und Herzegowina 50 80 100 130 Bulgarien 50 90 - 130 (A: 140) Dänemark 50 80 80 130 Deutschland 50 100 120 130 (B) Estland 50 90 - 110 (C: 90) Finnland 50 80 (D: 100) - 80 (D: 100) Frankreich 50 90 (E, F: 80) 110 (E, F: 100) 130 (E, F: 110) Griechenland 50 90 (A: 110) - 130 Großbritannien 48 96 112 112 Irland 50 80 60-100 (A) 120 Island 50 90 (G: 80) - - Italien 50 90 110 (E, F: 90) 130 (E: 100, F: 110) Kroatien 50 90 (H: 80) 110 (H: 100) 130 (H: 120) Lettland 50 (J: 20) 90 90 (A: 100/110) - Litauen 50 90 (C, G: 70) 100 (C: 90) 110 (C: 90) Luxemburg 50 90 - 130 (F: 110) Mazedonien 50 (A: 60) 80 (C: 60) 80 80 Montenegro 50 80 100 - Niederlande 50 80 100 130 Norwegen 50 80 90 (A: 100) 90 (A: 100) Österreich 50 100 100 130 (K: 110) Polen 50 (K: 60) 90 100 (L: 120) 140 Portugal 50 90 (A: 100) 100 120 Rumänien 50 80 (M: 60) 90 (M: 70) 120 (M: 100) Schweden A A A A Schweiz 50 80 100 120 Serbien 50 80 80 80 Slowakei 50 90 - 130 (N: 90) Slowenien 50 90 100 100 Spanien 50 80 90 100 Tschechien 50 (P: 30) 90 (P: 30) 110 130 Türkei 50 80 - 90 Ungarn 50 90 110 130

A nach Beschilderung

B empfohlene Richtgeschwindigkeit

C Führerschein weniger als zwei Jahre

D unter bestimmten Voraussetzungen (technisch oder Gewicht)

E Führerschein weniger als drei Jahre

F bei Nässe

G auf unbefestigten Straßen

H Fahrer unter 25 Jahren

J in Wohngebieten K

Abweichung nach Tageszeit

L auf vierspurigen Straßen

M Führerschein weniger als ein Jahr

N auf Stadtautobahnen

P 50 m vor Bahnübergänge

Quelle: ADAC

Wohnmobile von 3,5 t bis 7,5 t zGG

Land innerorts außerorts Schnellstraßen Autobahnen Belgien 50 90 90 90 Bosnien und Herzegowina 50 80 80 80 Bulgarien 50 70 - 100 Dänemark 50 70 80 80 Deutschland 50 80 80 100 Estland 50 70 - 90 Finnland 50 80 - 80 Frankreich 50 80 100 110 Griechenland 40 80 - 80 Großbritannien 48 80 (A) 96 (A) 112 Irland 50 80 80 80 Island 50 90 (B: 80) - - Italien 50 80 80 100 Kroatien 50 80 80 90 Lettland 50 (C: 20) 90 90 (D: 110) - Litauen 50 80 (B, E: 70) 80 90 Luxemburg 50 75 - 90 Mazedonien 50 (D: 60) 80 (E: 60) 80 80 Montenegro 50 80 80 - Niederlande 50 80 80 80 Norwegen 50 80 80 80 Österreich 50 70 70 80 Polen 50 (F: 60) 70 80 80 Portugal 50 70 (D: 80) 90 110 Rumänien 50 80 (G: 60) 90 (G: 70) 110 (G: 90) Schweden D D D D Schweiz 50 80 100 100 Serbien 50 80 80 80 Slowakei 50 80 - 90 Slowenien 50 80 80 80 Spanien 50 80 80 90 Tschechien 50 (H: 30) 80 (H: 30) 80 80 Türkei 50 80 - 90 Ungarn 50 70 70 80

A gilt ab 3,05 t Leergewicht

B auf unbefestigten Straßen

C in Wohngebieten

D nach Beschilderung

E Führerschein weniger als zwei Jahre

F Abweichung nach Tageszeit

G Führerschein weniger als ein Jahr

H 50 m vor Bahnübergänge

Quelle: ADAC