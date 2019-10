Wütender Nachbar greift zu rigorosen Mitteln, um sich Parkplatz zu sichern

Ärgern Sie sich auch regelmäßig darüber, dass Sie keinen Parkplatz finden? Einem Unbekannten in England wurde es jetzt zu bunt - weshalb er zu einer drastischen Maßnahme griff.

Er war es leid, dass der Lieblingsparkplatz vor seinem Grundstück nicht immer frei war. Was einen unbekannten Anwohner in der Roseberry Avenue in Gloucester - einer Stadt im Südwesten Englands - dazu veranlasste, sein Revier zu markieren. Seine Nachbarn staunten nicht schlecht, als sie das "Werk" des erbosten Nachbarn zu Gesicht bekamen.

Neongrün die Straße verschandelt: Ein Brite treibt es bunt

Der oder die Unbekannte hatte in neongrüner Schrift "No Parking Here!" (zu deutsch: Hier nicht parken!) auf den Zaun gesprüht und auch die Straße als Eigentum markiert. So wurde mithilfe einer Spraydose "Skoda" auf die Straße gemalt und auch eine Parkplatz-Umrandung in Größe des Autos hat der erboste Nachbar auf den Asphalt gezeichnet. Sogar ein Platzhalter für ein Moped wurde geschaffen:

Neighbours slam driver after they spray paint over street to save a parking space https://t.co/1hXUTvKZbr — The Sun (@TheSun) September 17, 2019

Da die Nachbarn einen Akt von Vandalismus vermuteten, alarmierten sie die Polizei. Die war auch erstaunt über das neonfarbene Werk, konnte aber nach Angaben des britischen News-Portals The Sun nichts ausrichten, weil die Verschandelung nicht als Straftatbestand gelte. "Wir haben anfangs ein wenig darüber gelacht, aber wir müssen damit leben. Es ist frustrierend", zitiert die Sun einen Anwohner, in dessen Augen die Bodenmalerei die ganze Straße verschandelt.

Lesen Sie auch: "Gut geparkt, A****gesicht": Frau findet vulgären Zettel unterm Scheibenwischer.

Weiterlesen: Diese Erfindung wird Falschparker zur Weißglut bringen.

jg