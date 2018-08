Von der Sonne geküsst: So hält die Bräune länger

Vier Tipps

Ist die Haut erst einmal perfekt gebräunt, soll sich die harte Arbeit auch lohnen und möglichst lange etwas davon zu sehen sein - so funktioniert's.

Eine gebräunte Haut gehört für viele im Sommer einfach dazu: Tagelang wird sich in der Sonne geräkelt und am Strand flaniert, nur um mit einem kräftigen Teint aus dem Urlaub zurückzukehren. Doch oft ist die dunkle Haut nur von kurzer Dauer - mit ein paar Tricks haben Sie länger etwas von der Sommerbräune.

Eincremen für die perfekte Bräune? Ja genau!

Sobald die ersten Sonnenstrahlen den Sommer einläuten, finden sich schon die ersten Sonnenanbeter auf dem Balkon oder am See. Ziel ist es, so schnell wie möglich braun zu werden - und das funktioniert am besten ohne Sonnencreme. Dass Sie damit Ihrer Haut nichts Gutes tun, ist allgemeinhin bekannt. Schließlich verändern Sonnenbrände die DNA der Hautzellen und können Sie mutieren lassen. Obendrein ist der dunkle Teint auf diese Weise meist nur von kurzer Dauer.

Tatsächlich bekommen Sie eine gesündere und langanhaltendere Bräune, wenn Sie die Haut langsam an die Sonne gewöhnen - denn auf diese Weise wird sie nicht so gestresst. Deshalb sollten Sie in den ersten Tagen nur kurze Zeit in der Sonne liegen und einen hohen Lichtschutzfaktor verwenden. Durch die Bestrahlung produziert die Haut Melanin, welches für die schöne Bräune sorgt. Das heißt, der dunkle Teint entsteht eigentlich, um Ihre Haut zu schützen. Ist erst einmal ein wenig Schutz da, können Sie auch mal länger in der Sonne bleiben - aber nicht die Sonnencreme vergessen!

Legen Sie sich in den Schatten

Sonnen im Schatten? Ja, das geht. Ähnlich wie beim Bräunen mit Sonnencreme, dauert es zwar länger bis die Haut den gewünschten Teint erreicht, dafür ist er allerdings gleichmäßiger und wirkt gesünder. Die Haut ist weniger gestresst - und die Bräune hält etwas länger. Trotzdem sollten Sie auch im Schatten auf ausreichenden Lichtschutzfaktor achten.

Essen Sie sich braun

Sie können Ihre Bräune mit der richtigen Ernährung noch unterstützen - und zwar auf gesunde Weise. Schottische Forscher fanden nämlich heraus, dass Beta-Carotin für eine natürliche, gold-schimmernde Bräune sorgen. Und dieses findet sich in Spinat, Karotten, Grünkohl, Petersilie oder auch Süßkartoffeln. Die Ergebnisse ihrer Studie veröffentlichten im Fachmagazin "The Quarterly Journal of Experimental Psychology" wie das Online-Portal Telegraph berichtet. Um durch die richtige Mahlzeit braun zu werden, müssen jedoch 30 Milligramm Carotinoide pro Tag über mehrere Wochen zu sich genommen werden.

Sanft mit der Haut umgehen

Wenn Sie etwas länger Ihre braune Haut zur Schau stellen möchten, sollten Sie bei der Dusche sanft damit umgehen und auf Peelings verzichten. Diese entfernen nämlich die obere Hautschicht - und gerade da befindet sich die Bräune. Genauso verhält es sich mit dem Abtrocknen und mit Anti-Aging-Cremes: Letztere sollen nämlich auch abgestorbene Hautschichten abtragen, um ein frischeres Hautbild zu generieren. Gleichzeitig kann es aber auch dafür sorgen, dass die Bräune nicht mehr so lange hält.

