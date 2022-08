Diesen vietnamesischen Reisnudelsalat „Bun Bo Nam Bo“ hätte ich gerne als Monatsabo

Von: Sandra Keck

Ab sofort machst du dir dein Lieblingsgericht vom Lieferservice einfach selbst! Das Rezept für einen vietnamesischen Reisnudelsalat gibt es hier. © Einfach Tasty

Reisnudeln vs. Glasnudeln - was ist der Unterschied?

Wenn du gerne asiatische Gerichte kochst, kamst du bestimmt auch schon öfter in den Genuss von Glas- oder Reisnudeln. Auf den ersten Blick unterscheiden die sich vor allem in der Form, aber gibt es noch mehr Unterschiede? Oh ja, denn wie so oft, kommt es eben auf die inneren Werte an.



Reisnudeln bestehen grundsätzlich aus Reisstärke und Wasser, wohingegen Glasnudeln aus Mungobohnenstärke und Wasser bestehen. Damit sind letztere strenggenommen keine Nudeln, da diese immer aus Getreide hergestellt werden müssen - aber sooo kleinlich sind wir alle ja nicht. Eines haben Glas- und Reisnudeln aber gemeinsam: sie sind ultra schnell in der Zubereitung, da sie nur ein paar Minuten in heißem Wasser ziehen müssen. Und schmecken tun sie auch, vor allem in diesem leckeren Reisnudelsalat.

So geht‘s:

Du brauchst dafür folgende Zutaten:

Sauce:

4 EL Fischsauce

4 EL Zucker

4 EL Limettensaft

2 Knoblauchzehen, gehackt

1 Chilischote, gehackt

Fleisch:

300 g Rindfleisch, in Streifen

50 g Zitronengras, geschnitten

1 Knoblauchzehe, gehackt

2 EL Fischsauce

Salat:

300 g Reisnudeln, gekocht

50 g Römersalat, in Streifen

Minze

Thai-Basilikum

Koriander

1 Möhre, in Streifen

0,5 Salatgurke, in Streifen

Toppings:

4 EL Erdnüsse

4 EL Röstzwiebeln

So bereitest du den vietnamesischen Reisnudelsalat zu:

Für die Sauce: Fischsauce, Zucker, Limettensaft, Knoblauch und Chili vermengen. Beiseite stellen und durchziehen lassen. Für das Fleisch: Rindfleisch mit Fischsauce, Zitronengras und Knoblauch mischen und mind. 30 Minuten im Kühlschrank marinieren lassen. Auf einer heißen Grillplatte garen. Für den Salat: Reisnudeln, Möhren, Gurke und Kräuter zusammen mit dem gegrillten Rindfleisch in einer Schale anrichten. Sauce darübergießen und mit Erdnüssen und Röstzwiebeln dekorieren. Schmecken lassen!

Dieser vietnamesischer Reisnudelsalat schmeckt nach Urlaub! Das Rezept für Bun Bo Nam Bo findest du hier. © Einfach Tasty

