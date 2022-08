Mit diesen Mexican Loaded Fries wirst du der Held auf jeder Party sein, versprochen

Von: Sandra Keck

Vom Streetfoodfestival in deine Küche: Mexican Loaded Fries. Das Rezept findest du auf Einfach Tasty. © Einfach Tasty

Pommes sind frittierte Sonnenstrahlen.

Was ist besser als Pommes? Natürlich eine riesige Platte mit Pommes und ganz vielen Toppings darauf! Der Trend heißt Loaded Fries und ist dir bestimmt auch schon begegnet. Der Ursprung des leckeren Partyfood findet man in Kanada. Das Nationalgericht der Kanadier heißt Poutine und dahinter versteckt sich eine Portion knusprige Pommes, getränkt in leckerer Bratensauce und getoppt mit ganz viel Käse. Wenn das nicht gut klingt?

So geht‘s:

Du brauchst diese Zutaten:

Fries:

500 g Pommes für den Backofen

Hackfleisch:

3 EL Speiseöl

500 g Rinderhackfleisch

2 Knoblauchzehen, gehackt

1 TL Salz

0,5 TL Pfeffer

0,5 TL Paprikapulver

Guacamole:

1 Avocado, genussreif

1 TL Salz

0,5 TL Pfeffer

0,5 Limette, ausgepresst

100 g Tomate, gewürfelt

50 g rote Zwiebel, gewürfelt

Toppings:

200 g Crème Fraîche

50 g rote Zwiebel, in Scheiben

200 g Feta, zerbröselt

6 EL Korianderblättchen

4 EL Sriracha

1 Limette, in Spalten

Die Zubereitung ist einfach:

Für die Pommes: Pommes auf ein Backblech ausbreiten und nach Packungsanleitung zubereiten.

Für die Guacamole: Fruchtfleisch aus der Avocado lösen und mit Limettensaft, Salz und Pfeffer mit einer Gabel vermengen und zerkleinern. Tomaten und Zwiebel untermischen. Beiseite stellen.

Fruchtfleisch aus der Avocado lösen und mit Limettensaft, Salz und Pfeffer mit einer Gabel vermengen und zerkleinern. Tomaten und Zwiebel untermischen. Beiseite stellen. Für das Hackfleisch: Speiseöl in einer Pfanne erhitzen. Rinderhackfleisch darin krümelig braten. Mit Knoblauch, Salz, Pfeffer und Paprikapulver würzen. Beiseite stellen.

Speiseöl in einer Pfanne erhitzen. Rinderhackfleisch darin krümelig braten. Mit Knoblauch, Salz, Pfeffer und Paprikapulver würzen. Beiseite stellen. Pommes auf einer Platte anrichten. Mit Hackfleisch, Guacamole und Crème Fraîche belegen. Mit restlichen roten Zwiebeln, Jalapemno und Koriander bestreuen.

Zack -fertig!

Diese Mexican Loaded Fries sind das perfekte Partyfood! Das Rezept gibt es bei Einfach Tasty. © Einfach Tasty

