Gefüllte Zucchini mit Hackfleisch oder vegetarisch? So schmeckt es am besten

Teilen

Gefüllte Zucchini kann man für jede Ernährungsform passend zubereiten. © Matthias Würfl

Zucchini gibt es bald im Überfluss und das ist auch gut so: Das milde Gemüse lässt sich vielseitig füllen und so ist einfach für jeden Geschmack etwas dabei.

Eine mittelschwere Herausforderung für die Grillerin oder den Koch kann es darstellen, wenn Gäste erwartet werden und sich dieses Lager in Fleischliebhaber und Vegetarier aufspaltet. Was soll man für diese, was für jene zubereiten? Einen Zucchinisalat mit Feta, zum Beispiel? Zur Zeit der großen Zucchinischwemme, lässt sich diese Frage leicht beantworten: Gefüllte Zucchini stehen auf dem Menüplan. Einerseits mit einer leckeren Hackfleischfüllung, anderseits mit einer vegetarischen Füllung zubereitet. Jeweils die Zucchini noch mit Käse überbacken und jeder ist glücklich...

Die Fleischfüllung für gefüllte Zucchini

Im vorliegenden Rezept dreht es sich um eine Hackfleischfüllung. Die Gewürze sind dabei nicht streng vorgeschrieben. Ebenso nicht, ob sich in der Füllung noch angebratener Speck befindet. Und warum die Zucchini nicht gleich mit einer vom Vortag übrig geblieben dickflüssigen Bolognesesoße füllen? Hier gibt es wirklich viele Optionen.

Die vegetarische Füllung für gefüllte Zucchini

Auch hier sind der Fantasie keine Grenzen gesetzt. In ihrem Rezept hat Anja Auer unter anderem Bulgur und Kichererbsen verwendet. Weitere Möglichkeiten wären zum Beispiel ein Djuvec Reis – da hätte man die Beilage sogleich in die Zucchini integriert.

Die Sauce für gefüllte Zucchini

Zucchini mit einer der oben genannten Füllungen werden normalerweise bei der Zubereitung nicht trocken – von innen schützt die Füllung, von außen die doch eher dicke Haut der Zucchini. Wenn aber noch Beilagen wie Reis, Nudeln oder Kartoffeln hinzukommen: Tja, dann wünscht man sich schon ein wenig Soße auf dem Teller. Diese ist wirklich sehr schnell zubereitet – beziehungsweise macht sich von alleine: Pürierte Tomaten, ein wenig Rotwein und Gewürze in den Bräter geben, bevor die gefüllten Zucchini darin platziert werden.

Kochen Sie gefüllte Zucchini

Portionen: 4

Vorbereitungszeit: 30 Minuten

Zubereitungszeit: 45 Minuten

Zutaten für gefüllte Zucchini

Hackfleischfüllung

4 Zucchini (kleine)

500 g Hackfleisch (gemischt)

200 g saure Sahne

150 g Speck

2 EL Olivenöl

1 Zwiebel

2 Knoblauchzehen

1 Frühlingszwiebel

1 Paprika

120 g Mozzarella

150 g Gouda

3 TL Paprikapulver

2 TL Kreuzkümmel

0,5 TL Muskat

8 Blätter Basilikum

1 Ei

Pfeffer (zum Abschmecken)

Salz (zum Abschmecken)

Vegetarische Füllung

4 Zucchini (kleine)

250 g Kichererbsen

150 g Bulgur

2 EL Olivenöl

200 ml Gemüsebrühe

1 Zwiebel

2 Knoblauchzehen

1 Frühlingszwiebel

150 g Champignons

1 Paprika

3 EL Tomatenmark

100 g Schafskäse

150 g Gouda

3 Blätter Salbei (frisch)

1 EL Thymian (frisch)

Salz (zum Abschmecken)

Pfeffer (zum Abschmecken)

Tomatensoße

500 g passierte Tomaten (aus der Dose)

500 g stückige Tomaten (aus der Dose)

150 ml Rotwein

3 Zweige Rosmarin

Salz (zum Abschmecken)

Pfeffer (zum Abschmecken)

So bereiten Sie gefüllte Zucchini mit Hackfleischfüllung

Zwiebeln und Knoblauch fein hacken, sowie die Frühlingszwiebel in feine Ringe und die Paprika in kleine Würfel schneiden. Den Gouda reiben. Den Speck in Würfel schneiden und in einer Pfanne auslassen. Etwas Olivenöl zum Speck geben und das Hackfleisch anbraten. Zwiebeln, Knoblauch, Frühlingszwiebeln und Paprika zugeben und andünsten. Die Füllung mit Salz und Pfeffer würzen und abkühlen lassen. Nun den Mozzarella in kleine Würfel schneiden und das Basilikum fein hacken und unter die Hackfleischfüllung geben. Ei und Saure Sahne miteinander verquirlen und abschließend unterrühren. Die Zucchini der Länge nach halbieren und das Kerngehäuse mit einem Löffel herausschaben und Platz für die Füllung schaffen. Die Zucchini füllen und mit Käse bestreuen. Alle Zutaten für die Soße, außer den Rosmarin, miteinander verrühren und in eine Reine oder Auflaufform geben. Die Rosmarinzweige in die Soße legen. Nun die gefüllten Zucchini ebenfalls hineinsetzen und auf dem Grill (indirekt) oder im Backofen bei 180 bis 200 Grad je nach Größe 30 bis 60 Minuten garen.

So bereiten Sie vegetarisch gefüllte Zucchini

Den Bulgur in eine Schüssel geben und mit gekochter Gemüsebrühe übergießen und 15 Minuten quellen lassen. Den Gouda reiben. Die Zwiebeln und den Knoblauch fein hacken, sowie die Frühlingszwiebel in feine Ringe und die Paprika und die Champignons in kleine Würfel schneiden. Thymian und Salbei fein hacken. Den Schafskäse würfeln. Das Olivenöl in eine Pfanne geben und Zwiebeln, Knoblauch, Frühlingszwiebeln und Paprika andünsten. Nun das Tomatenmark in die Pfanne geben und etwas anrösten. Die Champignons dazugeben, sowie den Thymian und den Salbei unterrühren und die Füllung abkühlen lassen. Abschließend den Bulgur, die Kichererbsen und den Schafskäse vorsichtig unterheben und mit Salz und Pfeffer abschmecken. Die Zucchini halbieren und das Kerngehäuse mit einem Löffel herausschaben und Platz für die Füllung schaffen. Die Zucchini füllen und mit Käse bestreuen. Alle Zutaten für die Soße, außer den Rosmarin, miteinander verrühren und in eine Reine oder Auflaufform geben. Die Rosmarinzweige in die Soße legen. Nun die gefüllten Zucchini ebenfalls hineinsetzen und auf dem Grill (indirekt) oder im Backofen bei 180 bis 200 Grad je nach Größe 30 bis 60 Minuten garen.

Das Rezept für gefüllte Zucchini im Video

Anja Auer ist Chefredakteurin des BBQ & Food-Magazins "Die Frau am Grill". Nebenbei betreibt sie den größten YouTube-Kanal zum Thema "Grillen" der im deutschsprachigen Raum von einer Frau produziert wird. Die meisten der Rezepte gelingen aber nicht nur auf dem Grill sondern auch auf dem Herd und im Ofen. Weitere Rezepte finden Sie auf www.die-frau- am-grill.de und dem YouTube-Kanal www.youtube.com/diefrauamgrill