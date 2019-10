Porsche für sechs Teller: Dieses eBay-Angebot toppt alles

Dreistes Tausch-Angebot

+ © picture alliance / Oliver Dietze / dpa Villeroy & Boch ist zwar eine hochwertige Porzellan-Manufaktur, doch können sechs Teller hunderttausende Euro wert sein? © picture alliance / Oliver Dietze / dpa

Bei eBay wurde schon so manch kurioser Gegenstand für viel Geld versteigert. Doch was ein Porzellan-Besitzer für einen Teller haben will, wird so manchem den Schweiß auf die Stirn treiben.