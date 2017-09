Wie ein 26-Jähriger in drei Jahren fast 100.000 Euro gespart hat

Wer so viel Geld gespart hat, kann sich so manchen schicken Anzug leisten.

Reich werden durch sparen - geht das bei Normalverdienern überhaupt? Ein Student aus Neuseeland hat das tatsächlich geschafft - mit zwei simplen Tricks.

Ein Student aus Neuseeland hat das scheinbar Unmögliche geschafft: Nur durch geschicktes wirtschaften hat er sich innerhalb von drei Jahren ein Vermögen von umgerechnet 100.000 Euro zusammengespart.

Wie das Online-Portal BusinessInsider berichtet, reichten dem heute 26-Jährigen Richard Meadows dafür lediglich zwei einfache Strategien, um ein Vermögen anzuhäufen:

1. Netto-Vermögen beobachten

Um reich zu werden führte er akribisch Buch darüber, was er ausgab. Dadurch hat man seine Finanzen stets im Blick - sowohl Ausgaben als auch Einnahmen.

2. Finanzielle Leben automatisieren

Außerdem automatisierte er sein finanzielles Leben, in dem er das Geld seines Girokontos automatisch auf sein Sparkonto und seine Anlagen überweisen ließ. "Es hält Dich davon ab, Deinen eigenen Fortschritt zu sabotieren", meint Meadows. Die Hälfte seiner Einnahmen legte er so sofort an, ohne darauf zugreifen zu können. So sparte er sich sein kleines Vermögen an.

Von Andrea Stettner