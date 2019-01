Münze bricht alle Rekorde: Dieses 50-Cent-Stück ist fünf Millionen Euro wert

Ein Verkäufer auf eBay will für eine 50-Cent-Münze aus Finnland einen unglaublichen Preis erzielen.

Erst die 2-Euro-Münze, jetzt ein 50-Cent-Stück aus Finnland. Und dieses soll so vor "Makeln" strotzen, dass der Verkäufer den wohl höchsten Preis für Münzen auf eBay fordert.

Es handele sich dabei um ein seltenes Unikat, dass es so noch nie auf dem Online-Marktplatz gab: eine 50-Cent-Münze aus Finnland sorgt gerade für ein Angebot jenseits aller Vorstellungen. Dabei solle es sich dem Verkäufer zufolge um eine Fehlprägung handeln, die seinesgleichen sucht.

Verkäufer verlangt für 50-Cent-Münze Summe der Ultimative

Schließlich soll sie nur so vor markanten "Merkmalen" strotzen. Auf den Bildern hat der Verkäufer die besonderen Makel markiert. Dabei fällt auf: Auf beiden Seiten der Münze aus dem Jahre 2000 soll es zusätzliche Länder aufweisen, die "es gar nicht gibt", wie der Verkäufer berichtet. "Europa hat sich unbewusst Länder erzeugt", so das Fazit des Auktionators.

Zudem befinde sich neben der Signatur des verantwortlichen Münz-Designers Luc Luycx (LL) rechts ein Punkt. Ein weiteres "Manko": "Die zwölf Sterne der Solidarität und der Harmonie der Vollkommenheit sind am Heulen, es laufen Tränen unter den Sternen." Außerdem gäbe es einen weiteren "Punkt als Abstempelung".

Diese Erscheinungen lassen sich wohl auf einen Überschuss an Material zurückführen, sind aber oft auf diversen Euromünzen zu finden. Das relativiert wiederum den Seltenheitsanspruch.

Sind diese "Makel" wirklich fünf Millionen Euro wert?

Dennoch pokert der Verkäufer hoch: Er will unglaubliche fünf Millionen Euro für das gute Stück! Und er scheint es ernst zu meinen - so erklärt er in der Beschreibung: "Hier wird niemand gezwungen die Münze für 5.000.000,00 € zu kaufen, die verlangte Summe für dieses Exemplar ist kein Scherz." Doch es bleibt fraglich, ob er jemanden finden wird, der diesen stolzen Preis zu zahlen bereit ist.

