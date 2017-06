50- und 55-Zoll-Fernseher im Test: Welche sind empfehlenswert?

50- und 55-Zoll-Fernseher im Test von AllesBeste.de: Wer sich ein neues Gerät kauft, kommt an Ultra-HD heutzutage nicht mehr vorbei. Doch welche sind gut?

Gerade erst wurde das Antennenfernsehen auf High Definition umgestellt, doch die Hersteller von Fernsehgeräten sind schon längst weiter. UHD bietet eine nochmals viermal höhere Auflösung.

Fernsehen mit UHD: Bald Zukunft für alle Geräte?

Bis die Fernsehsender auf UHD umstellen, wird es noch eine Weile dauern, doch viele gucken inzwischen Filme und Serien ohnehin überwiegend über Streaming-Anbieter – und die bieten ihr Angebot ohnehin schon in UHD an. Auch Blu-rays in UHD-Auflösung erobern langsam aber sicher den Markt. Wer heute einen neuen Fernseher kauft, ist daher mit UHD auch jetzt schon gut beraten.

Doch nicht nur bei der Auflösung gibt es technische Fortschritte, auch bei der Farbwiedergabe tut sich Einiges. Mit High Dynamic Range (HDR) setzt sich gerade ein weiterer Standard durch, der teilweise sogar noch größere Auswirkungen auf die Bildqualität hat, als eine höhere Auflösung.

Während UHD bei der aktuellen Modellgeneration der Hersteller inzwischen schon in der günstigen Einstiegsklasse ab 600 Euro angekommen ist, findet man HDR-Fähigkeit inzwischen schon bei einigen Mittelklasse-Modellen.

50- und 55-Zoll-Fernseher im Test

Das Testportal AllesBeste hat sich die aktuellen Modelle mit Bildschirmgrößen von 50 bis 58 Zoll angesehen. Testsieger wurde der Panasonic TX-58EXW734 . Er überzeugt mit sehr ausgewogener Bildqualität und natürlicher Farbwiedergabe und unterstützt bereits HDR und einen erweiterten Farbraum.

Ein weiteres Plus: Der Fernseher von Panasonic kann das Fernsehprogramm per WLAN an andere Fernseher oder auch an Tablets weiterleiten – praktisch, wenn man in einem Raum fernsehen will, wo es keinen Fernsehanschluß gibt.

Anstatt der üblichen 55 Zoll bietet Panasonic das Gerät mit 58 Zoll Bildschirmdiagonale an – so bekommt man zum vergleichbaren Preis gleich drei Zoll mehr Bildschirm geschenkt: Knapp 1.300 Euro muss man für den Testsieger auf den Tisch legen. Alternativ bekommt man den EXW734 auch in 50 Zoll für rund 200 Euro weniger.

Wenn das Wohnzimmer diese Größe nicht hergibt und 50 Zoll zu klein sind, ist der Sony 55XE8096 nach Meinung der Experten von AllesBeste eine gute Wahl. Er liefert ein fast ebenso gutes Bild und ist noch dazu ein gutes Stück günstiger als der Panasonic.

Der Sony läuft allerdings mit dem Betriebssystem Android TV, an dem sich die Geister scheiden. Dafür funktioniert der Sony auch im Gaming-Mode sehr gut: Die Eingabeverzögerung ist hier sogar besser ist als beim Panasonic.

Was es sonst noch für Alternativen gibt, lesen Sie im ausführlichen Test von AllesBeste.