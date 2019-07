Amazon Prime Day 2019: Schnäppchen im Minutentakt - so sparen Sie bis zu 50 Prozent

Amazon lockt am Prime Day 2019 Abo-Kunden einmal mehr mit Schnäppchenangeboten.

Am 15. und 16. Juli ist wieder Amazon Prime Day - der Online-Riese verspricht Abo-Kunden Schnäppchen zu niedrigsten Preisen. Doch kann er auch halten, was er verspricht?

Update vom 15. Juli 2019: Verdi hat deutsche Amazon-Mitarbeiter zum Streik aufgerufen. An sieben Standorten wurde um Mitternacht die Arbeit niedergelegt. Dennoch können Kunden aufatmen: Wie der Online-Versandriese über einen Sprecher angekündigt hat, findet der Amazon Prime Day wie geplant statt und alle Kundenbestellungen werden ohne Probleme oder Verzögerungen abgewickelt, wie "an jedem anderen Tag", so der Sprecher abschließend.

Nur für Prime-Mitglieder: Amazon hat 2019 seinen Prime Day ab 15. Juli bis um Mitternacht des 16. Juli eingeläutet. Das Versprechen des Online-Handelsriesen: Schnäppchenjäger mit Prime-Account können exklusiv jede Menge günstige Angebote absahnen. So bietet Amazon einerseits Schnäppchen-Highlights an, die den ganzen Tag laufen und Blitzangebote, die nur maximal zehn Stunden verfügbar sind. Schnell sein lohnt sich hier!

Amazon Prime Day 2018: Online-Versandhändler verspricht Schnäppchen-Paradies

Während der Prime Day im vergangenen Jahr nur über 30 Stunden ging, wurde er dieses Jahr auf rund 36 Stunden ausgeweitet. Bis zu 85 Prozent sollen Kunden hier sparen können – und dabei minütlich im Wechsel neue und tolle Rabatte vorgestellt bekommen. Doch wie gut sind die Amazon-Angebote wirklich? Oder sind sie am Ende nur reine Augenwischerei?

Fakt ist: Für Amazon ist das Einkaufs-Event eine wahre Goldgrube. So soll es dem Online-Versandhändler allein am Prime Day 2017 die höchste Zahl an neuen Prime-Kunden eingebracht haben. Zudem sollen etwa 50 Prozent mehr Käufer bei den Angeboten zugegriffen haben.

Doch damit Sie am Ende auch wirklich von den Schnäppchen profitieren können, sollten Sie drei Tipps beherzigen.

Tipp 1: Schnell sein

Da ständig neue Rabatt-Angebote eintrudeln, sollten Sie schnell zugreifen. Denn bei vielen Angeboten ist der Vorrat begrenzt. Allerdings können Sie sich auf eine Warteliste setzen. Zudem läuft eine Uhr ab, sobald Sie ein Produkt in Ihren Einkaufswagen gelegt haben. Innerhalb von 15 Minuten müssen Sie sich für den Kauf entschieden haben – andernfalls wird er wieder aus dem Warenkorb entfernt.

Letzteres kann Ihnen allerdings auch zugute kommen – falls nämlich ein Produkt nicht mehr verfügbar ist und jemand anderes die Frist verstreichen lässt, können Sie wieder zuschnappen.

Tipp 2: Vorher einloggen

Wenn Sie ein Konto bei Amazon haben, sollten Sie sich vor Ihrer Schnäppchenjagd besser einloggen. So sparen Sie viel Zeit beim Einkauf, wenn Sie zum Beispiel ein rares Produkt erspähen.

Tipp 3: Preise vergleichen

Nicht jedes Angebot ist wirklich so preiswert wie angegeben. Wer Preise vergleichen möchte, sollte online auf Vergleichsportalen wie Idealo schnell checken, ob Amazon hält, was es verspricht. So warnen viele Verbraucherportale, nicht blindlings auf die Schnäppchen-Angebote von Amazon hereinzufallen. Oftmals habe die unverbindliche Preisempfehlung der Hersteller nur wenig mit dem tatsächlichen Marktpreis zu tun, wissen Experten.

Tipp: Rabatt-Highlights soll es für Schnäppchenjäger besonders in den Kategorien Kaffeemaschinen, Amazon-Hardware, Unterwäsche sowie Video- und Musik-Streaming-Angebote geben. Dabei fällt auf: Bei einigen Produkten fällt ein Preisvergleich sogar ganz flach – in vielen Fällen wird das Produkt ausschließlich von Amazon selbst vertrieben. Zur Freude der Kaufwilligen. Denn hier können Sie satte Rabatte abstauben.

Amazon Prime Day 2019: Sprachen Sie als Abo-Kunde bis zu 30 Prozent und mehr auf Amazon-Produkte

Haushaltsprodukte, Technik und Jeans: Ab heute, den 15. Juli, können Sie sich zwei Tage lang viele Rabatte auf Amazon-Produkte sichern. Einige von ihnen sind um bis zu 30 Prozent und mehr reduziert. Hier finden Sie eine Auswahl an Schnäppchen-Angeboten.

Amazon Prime Day 2019 Tages-Highlight vom 16. Juli: Acer Aspire 1

+ Acer Aspire 1

Das Notebook mit superflachem und edlem Design kommt mit einem leuchtstarken 14-Zoll-Display daher. Zudem soll er laut Hersteller besonders lautlos arbeiten, eine Kapazität von 64 GB und eine Akkulaufzeit von bis zu neun Stunden aufweisen. Außerdem ist schnelles Arbeiten zuhause und unterwegs mit dem Intel Pentium N4200 (1,1 GHz bis zu 2,50 GHz Burst-Frequenz) möglich. Nur heute am Amazon Prime Day statt 299,99 für 179,99 Euro erhältlich. Hier geht's zum Amazon-Produkt.

Amazon Prime Day 2019 Tages-Highlight vom 16. Juli: Siemens iQ700 WM16W540

Die Waschmaschine mit einem Fasssungsvermögen von 65 Litern verfügt über eine softTrommel, die die Kleidung beim Waschen schont. Das anti-Vibration-Design sorgt hingegen für mehr Stabilität und Laufruhe. Ein Durchflusssensor kontrolliert den Wasserverbrauch. Maße sind: 59 x 60 x 84,5 cm. Der Frontlader in Weiss besitzt neben Display und Aquastop auch über eine Mengenautomatik, eine Restlaufanzeige, eine Start-Endzeitvorwahl und sogar einen Knitterschutz. Nur heute am Amazon Prime Day statt 299,99 für 179,99 Euro erhältlich. Hier geht's zum Amazon-Produkt.

Amazon Prime Day 2019 Blitzangebot vom 16. Juli: AncestryDNA: Genetischer Herkunftstest

+ AncestryDNA Der weltweit meistverkaufte DNA-Test schlüsselt Ihre Herkunft in mehr als 500 Regionen global auf, teilweise bis auf den Landkreis genau. Ancestry DNA kommt jetzt mit neuen Funktionen daher. Unter anderem zeigt er auch die jüngeren Migrationsbewegungen der Generationen vor Ihnen und Sie erfahren mehr darüber, warum sie an neue Orte gewandert sind. Nur heute am Amazon Prime Day statt 89,00 für 59,00 Euro erhältlich. Hier geht's zum Amazon-Produkt.

Amazon Prime Day 2019 Tages-Highlight vom 15. Juli: Fire TV Stick 4K Ultra HD

+ Fire TV Stick 4K Ultra HD Dieser Fire TV Stick ist der stärkste Streaming-Media-Stick, den Amazon zu bieten hat. Ausgestattet mit einem neuen Wi-Fi-Antennen-Design, das eigens für 4K-Ultra-HD-Streaming optimiert wurde. Mithilfe der Alexa-Sprachfernbedienung können Sie nicht nur Ihre Lieblingsfilme und -Serien streamen, sondern auch kompatible Fernseher, Soundbars oder Receiver bedienen. Weitere Smart-Home-Funktionen inklusive: Livebilder von unterstützten Kameras, Wetterberichtabfrage, Dimmen von Lampen und Musik-Streaming.

Eine Kundin erlebte zuletzt aber eine ganz andere Art von "Schnäppchen", als sie nicht bestellte Ware von Amazon zugestellt bekam - und zwar immer und immer wieder. Nur heute am Amazon Prime Day statt 59,99 für 29,99 Euro erhältlich. Hier geht's zum Amazon-Produkt.

Amazon Prime Day 2019 Tages-Highlight vom 15. Juli: Philips Sonicare DiamondClean Elektrische Zahnbürste HX9396/89

+ Philips Sonicare DiamondClean Elektrische Zahnbürste HX9396/89 Die Zahnbüste mit Schalltechnologie sieht in edlem Roségold nicht nur gut aus, sondern kann auch viel. So schafft sie 62.000 Bürstenkopfbewegungen pro Minute und verfügt über fünf Putzprogramme. Dadurch gelingt bis zu zehn Mal mehr Plaqueentfernung im Vergleich zu einer Handzahnbürste. Mit dabei: ein ikonisches Ladeglas für zuhause und ein USB-Reiseladeetui zum Aufladen der Zahnbürste unterwegs. Außerdem soll sie laut Hersteller stets einsatzbereit sein dank einer Akkulaufzeit von bis zu drei Wochen. Nur heute am Amazon Prime Day statt 219,99 für 109,99 Euro erhältlich. Hier geht's zum Amazon-Produkt.

Amazon Prime Day 2019 Tages-Highlight vom 15.Juli: SodaStream Crystal 2.0 Wassersprudler

+ SodaStream Crystal 2.0 Wassersprudler Mit dem Marken-Wassersprudler erhalten Sie auf Knopfdruck ganz einfach prickelndes Sprudelwasser. Sie soll sich laut Hersteller durch elegantes Design in Titan/Silber auszeichnen und kommt mit zwei spülmaschinenfesten Glaskaraffen (0,6 Liter) daher. Ein Zylinder für bis zu 60 Liter gesprudeltes Wasser inklusive. Nur heute am Amazon Prime Day statt 89,99 für 169,90 Euro erhältlich. Hier geht's zum Amazon-Produkt.

Amazon Prime Day 2019 Blitzangebot vom 15. Juli: Garmin vivoactive 3 Music GPS-Fitness-Smartwatch

+ Garmin vivoactive 3 Music GPS-Fitness-Smartwatch Die Fitness-Smartwatch in edlem Schwarz kommt mit einer Herzfrequenzmessung und umfangreichen Fitness-Tracking wie VO2max und Fitness-Alter daher. Zudem bietet sie vorinstallierte Sport-Apps inklusive. Die wasserdichte Uhr verfügt über einen integrierten Musikplayer, mit dem sie bis zu 500 Songs abspielen können. Nur heute am Amazon Prime Day statt 329,99 für 179,99 Euro erhältlich. Hier geht's zum Amazon-Produkt.

Amazon Prime Day 2019 Blitzangebot vom 15. Juli: Kami Idea Halskette mit Gravur

+ Kami Idea Halskette mit Gravur Die Kette in Herzform macht dank ihrer glänzend weiß vergoldeten Oberfläche einen edlen Eindruck. Das äußere Herz funkelt mit Kristallen von Swarovski. In die nickelfreie Kette ist "Ich liebe dich für immer" eingraviert. Der Anhänger hat eine Größe von 0,69 cm. Nur heute am Amazon Prime Day statt 99,99 für 12,99 Euro erhältlich. Hier geht's zum Amazon-Produkt.

Lesen Sie hier weiter, wie Sie mit diesen Tricks immer den günstigsten Preis auf Amazon erhalten können.

Auch interessant: Mitkonkurrent Ebay will ebenfalls mehr Kunden auf den Online-Marktplatz locken - und bietet angeblich Qualitätsartikel zum kleinen Preis. Doch stimmt das auch?

jp