"Bares für Rares": Bei diesem Unikat spielten die Händler verrückt

Eine seltene und besondere Werbetafel eines Kult-Objekts bringt die Händler der beliebten Trödel-Show in Verzückung. Am Ende überschlagen sie sich mit den Geboten.

250 Euro – das war der Preis, den Marco Leimbach als Schmerzgrenze für sein Reklameschild gegenüber Moderator Horst Lichter angab. Letzterer zeigte sich sofort begeistert, als der 27-Jährige damit durch die Tür von "Bares für Rares" kam. Darauf zu sehen: das Kölner Kult-Produkt Kölnisch Wasser.

Kölnisch Wasser: Werbetafel aus den 60er-Jahren bei den Händlern begehrt

Vor fünf Jahren hatte der Kandidat die Werbetafel aus den 60er-Jahren auf einem Flohmarkt in Bonn für schlappe 100 Euro erstanden. Das Besondere daran: Sie ist nicht nur sehr groß – etwa 1,80 Meter, schätzt Experte Sven Deutschmanek – sondern ist mithilfe eines besonderen Prozesses hergestellt worden.

Dabei handelt es sich um das sogenannte "Hinter-Glas-Druckverfahren". Hierbei wird die Farbe hinter das Glas aufgetragen und mit einer Schutzschicht ummantelt. So bleibt das Motiv intakt – und kann nicht mehr von außen zerkratzt werden, so der Experte. Daher ist die Tafel noch heute in einem fast unversehrten Zustand – und laut Deutschmaneks Schätzung sogar noch 500 Euro wert.

Mit dieser Summe hat der Kandidat in "Bares für Rares" nicht gerechnet

Also genau das Doppelte, was sich Marco erhofft hatte. Mit dem Geld will sich der junge Mann eine neue Waschmaschine leisten. Aber sehen die Händler das genauso? Gespannt stellt sich der 27-Jährige der Runde – und kann sein Glück kaum fassen.

Die Händler sind von der Werbetafel fasziniert – und fangen wie wild an zu bieten. Am Ende bekommt ausgerechnet Händler Walter Lehnertz aus der Eifel den Zuschlag – und Marco zieht zufrieden mit 530 Euro von dannen.

