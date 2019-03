Frauenfeindlich und einfach nur gähn? Urteil über neue Trödel-Show ist bitter

Für ZDF ist "Bares für Rares" ein echter Quotenschlager. Nun will die ARD mit einem eigenen Trödel-Format nachziehen. Und setzt dafür auf den Trend "Upcycling". Mit Erfolg?

Sie ist jetzt schon Kult: die Trödel-Show "Bares für Rares" von Horst Lichter auf ZDF. Seit bald sechs Jahren flimmert der Quotenschlager schon über die deutschen Bildschirme, Millionen Zuschauer schalten jede Woche ein, um zu erfahren, welche Schätze auf den Dachböden und in den Kellern ihrer Mitbürger schlummern.

"Hallo Schatz" statt "Bares für Rares": Mit Upcycling will Ex-Frauenschwarm Oliver Petszokat die ARD-Zuschauer gewinnen

Doch nun soll die Erfolgssendung Konkurrenz bekommen - und zwar von niemand Geringeres als der ARD und ihrem Sendungspendant "Hallo Schatz". Auch hier moderiert wieder ein altbekannter Promi durchs Programm: Schauspieler und Ex-Schmusesänger Oliver Petszokat. Vergangenen Dienstag (19. März) startete die erste Folge - schnell stellte sich heraus: Die Show ist nicht einfach nur ein "Bares für Rares"-Klon.

Stattdessen steht in der Show der Trend "Upcycling" im Fokus: "Vom Plunder zum Prachtstück", lautet der Untertitel. Das Format, das im angesagten Dokutainment-Stil gehalten ist, zeigt also, wie Sperrmüll dank Restaurierung aufgemöbelt wird. Immer mit dabei: Petszokat, der den Prozess begleitet. Hier unterscheidet sich die Show stark von "Bares für Rares".

Schloss statt Walzwerk: So läuft die Show mit Nachhaltigkeit ab

Schließlich ist letztere darauf ausgelegt, dass zuerst die Experten den Wert der Verkaufsobjekte schätzen und dann die Verkäufer diese in der Händlerrunde an den Mann (oder Frau) bringen. "In jedem Haus verstecken sich unentdeckte Schätze", erklärte dagegen Oliver Petszokat in der Sendung. "Statt diese wegzuschmeißen, solle man lieber reparieren, restaurieren, was Neues daraus machen."

An Petszokats Seite: seine Assistentin, die Kunsthistorikerin Victoria Beyer. Diese hilft den Handwerkern beim Herausputzen, während ihr Kollege Kaufwillige für den Trödel finden soll. Die Herausforderung: Die Kosten für die Restauration müssen niedriger sein als der Verkaufspreis, damit sich auch der Verkauf für die Trödel-Besitzer lohnt. Der Schauplatz des Geschehens von "Hallo Schatz" wirkt zumindest pompöser als Lichters Pulheimer Walzwerk: So "empfängt" Oli P. seine Gäste auf Burg Adendorf in Nordrhein-Westfalen.

Heftige Kritik: Darum soll "Hallo Schatz" nur so vor Klischees strotzen

Der sympathische Moderator mit seiner naiv-fröhlichen Art sei dem Stern zufolge auch der einzige Lichtblick. Dagegen triefe die Show sonst nur so vor Klischees, so habe Co-Moderatorin Beyer nur eine Statistenrolle inne und dürfe den Handwerkern insofern dabei helfen, eine Handkreissäge zu halten.

Auch sorge das Upcycling-Format eher für heftiges Gähnen, so Stern Online, schließlich gibt es pro 40-Minuten-Folge nur zwei Objekte. Erst, wenn Kaufinteressenten um den aufgemotzten Trödel bieten, käme Spannung auf, kritisiert das Nachrichtenportal. Nach starker Konkurrenz für "Bares für Rares" hört sich das aber nicht an. Werden Lichter und seine Show also die unangefochtenen Trödel-Platzhirsche bleiben?

jp