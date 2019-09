"Bares für Rares": "Das ist jetzt nicht dein Ernst …" - Lichter geht auf Experten los

Horst Lichter ist nicht auf den Mund gefallen - doch nun hat es auch einmal dem "Bares für Rares"-Moderator den Atem verschlagen. Aber nicht beim Anblick einer Rarität …

Sympathisch, witzig und schlagfertig: So kennen und lieben die Fans von "Bares für Rares" Moderator Horst Lichter. Zudem ist er ein wahrer Gentleman - was er auch kürzlich in einer Folge der Kult-Trödelshow eindrucksvoll bewies. Was war passiert? Eine Verkäuferin namens Marina Schött aus Rodgau in Hessen kam ins Pulheimer Walzwerk. Mit im Gepäck: ein uralter "Superman"-Comic ihres Vaters.

"Bares für Rares": Frau will seltenen Comic von 1966 verkaufen - da platzt Lichter der Kragen

Die Frau aus Rodgau in Hessen wollte nun den seltenen Comic, der aus dem Jahre 1966 stammte, verkaufen. "Da ich es nicht lese, möchte ich es gerne verkaufen", erklärte die gelernte Krankenschwester noch im Einspielfilm. Das sah Experte Detlev Kümmel allerdings anders - er war sogleich fasziniert von dem guten Stück. Kein Wunder, handelte es sich doch dabei um die allererste Ausgabe, die in Deutschland erschienen war. Für Fans also ein absolutes Muss!

Kümmel hatte sich auch sofort das Heft geschnappt, als er es sah - bis Lichter um die Ecke bog. Der ratterte sofort los: "Detlev, das ist jetzt nicht dein Ernst. Du kannst doch nicht hier anfangen, Comics zu lesen. Da steht eine junge Dame. Marina, da darfst du ruhig mal auf den Tisch hauen, wenn der hier anfängt zu lesen", so der "Bares für Rares"-Moderator kopfschüttelnd. Doch da kam dem Experten ausgerechnet die Verkäuferin zu Hilfe, schließlich freute die sich, dass das seltene Heft gleich so viel Anklang gefunden hatte.

Trotz kleiner Makel sehr viel wert: Doch die Händler sehen das anders

Letzterer wusste auch schnell darüber Bescheid: So wäre es in einem "recht guten Zustand", ließ Kümmel verlauten, hätte allerdings ein paar kleinere Makel. Da es wohl einmal Feuchtigkeit ausgesetzt war, hatte es am unteren Rand des Heftes leichte Stockflecken. Zudem stellte der Experte einen kleinen Riss fest. Dennoch schätzte Kümmel, dass es das Heftchen auf bis zu 350 Euro bringen könnte!

Die Verkäuferin zeigte sich begeistert. Doch die Händlerrunde trübte schnell wieder die Freude - so besaß Walter "Waldi" Lehnertz bereits ein Exemplar des Comics. Seine Kollegen dagegen waren wohl eher Comic-Muffel, auch sie zeigten sich wenig begeistert von der Rarität. Am Ende wurden es zumindest 200 Euro für Schött - und die ging damit zufrieden nach Hause.

