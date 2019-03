Schock für alle "Bares für Rares"-Fans: Verlässt jetzt dieser Publikumsliebling die Show?

Seit 2013 sind viele bekannte Gesichter aus der Erfolgs-Trödelshow "Bares für Rares" nicht mehr wegzudenken. Doch einer könnte nun für immer Adieu sagen ...

Starkoch, TV-Moderator, Ulknudel: Horst Lichter hat eine steile Fernsehkarriere hingelegt. Der 57-Jährige, der seit 2013 durch "Bares für Rares" führt, begann einst in der Kochsendung "Kerner kocht" und ist vielen dennoch vor allem durch seine teils lustigen Auftritte und Sprüche in der Erfolgs-Trödelshow bekannt.

"Bares für Rares": Denkt Lichter über Ausstieg aus Erfolgsshow nach?

Mit jeder Staffel jagt die Show einen Quotenrekord nach dem anderen. Von Anfang an war Lichter fester Bestandteil der "Bares für Rares"-Besetzung, doch das könnte sich nun ändern. Oder etwa nicht? Für viele Fans wäre das undenkbar - dennoch wollte das People-Magazin Bunte von Lichter wissen, ob er mit dem Gedanken spiele, sich nach so vielen Jahren anderen beruflichen Herausforderungen zuzuwenden.

Erfahren Sie hier: "Bares für Rares": Lichter und Händler werden fast verrückt, als sie diese Rarität erblicken.

Doch solche Überlegungen schiebt er im Interview weit von sich weg und meint nur: "Ich sage, wir reden da noch nicht mal wirklich drüber." So habe er gar keinen Grund aufzuhören, die Arbeit mit der Crew mache ihm einfach zu viel Spaß. Schließlich sei diese auch immer wieder bereit, das Konzept weiterzuentwickeln.

Auch interessant: Ex-Kandidat verrät: So echt ist die Trödel-Show "Bares für Rares" wirklich.

Unterhaltung stets im Vordergrund - darauf dürfen sich Fans freuen

"Wir sind alle feinfühlig und passen auf. Nicht, dass wir zu sehr verfallen in 'wir arbeiten ab', das wäre schlimm." So wolle er sicherstellen, dass die "Bares für Rares"-Zuschauer immer gute Unterhaltung geliefert bekommen. Außerdem stellt Lichter klar: "Ich bestimme immer noch selbst, wann ich womit aufhöre und was ich weitermache."

Lesen Sie auch: Alles fake? Hier redet sich Lichter in "Bares für Rares" um Kopf und Kragen.

jp