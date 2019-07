Sie können nicht einschlafen? Dann legen Sie doch mal selbst Hand an

Mit einem verruchten Facebook-Post sorgt jetzt eine deutsche Krankenkasse für mächtig Aufregung. Ihre Empfehlung: Wer nicht schlafen kann, sollte öfters mal Hand anlegen.

"Für pulsierende Nächte": Auf dem Bild, auf dem das geschrieben steht, ist eine Frauenhand mit lackierten Händen zu sehen - und die hält einen grünen Vibrator ganz fest! Auf diese kuriose und anrüchige Weise hat die Barmer Krankenkasse jetzt auf ihrer Facebook-Seite das Thema "Masturbation bei Schlafproblemen" inszeniert.

"Leg einfach selbst Hand an": Krankenkasse sorgt mit schlüpfrigem Post für Lacher im Netz

"Wenn du mal wieder nicht schlafen kannst, dann leg einfach mal selbst Hand an oder hol dir ein Spielzeug dazu, dann kommt der Schlaf ganz von alleine", heißt es dazu im Text weiter. Mit diesem originellen Post sorgte die Kasse für mächtig Furore in den sozialen Netzwerken. Allerding ausnahmslos positiv - so wurde er nicht nur fast 6.000 Mal geliked und ebenso geteilt, sondern es sammelten sich zudem in kürzester Zeit unzählige Kommentare darunter.

Die meisten finden die Aktion klasse - so lobt ein User: "Also wenn mein Pflichtjahr rum ist, wechsele ich zur Barmer … das nenne ich mal einen echt lockeren Umgang mit solchen Themen ... dickes Kompliment an eure Social Media-Abteilung … weiter so." Eine andere Userin schlägt vor: "Das wär mal ne Give-away-Idee oder Mitgliederwerbung". Eine weitere Userin sagt augenzwinkernd: "Na, das nenn ich doch mal einen coolen Tipp. Jetzt bitte noch auf Rezept."

Handelt es sich bei Masturbations-Post etwa nur um einen Fake?

Doch handelt es sich bei dem Post nur um einen Witz? Oder wollte die Kasse einfach nur die Aufmerksamkeit auf sich ziehen? Letzteres ist ihr definitiv geglückt. Barmer-Sprecher Daniel Freudenreich bestätigte auf Anfrage von Nachrichtenportal Tag24, dass es sich nicht um einen Fake handelt: "Es gibt immer noch Themen, die gerne verschwiegen werden, obwohl sie die allermeisten Menschen betreffen. Mit unserem Eintrag auf Facebook wollten wir mit einem Augenzwinkern auf eines dieser Themen hinweisen."

