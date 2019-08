Der beste Job der Welt? Werden Sie ein lebendes Kunstwerk in Schweden

Ab 2020 können Sie sich zu einem lebenden Kunstwerk am Göteborger U-Bahnhof in Schweden machen - und dabei müssen Sie nichts tun und nichts können.

Nur zweimal am Tag kurz ein- und wieder ausstempeln und den Rest der Zeit tun, was man will? Haben Sie davon auch schon einmal geträumt? Dann schnappen Sie sich jetzt schnell diesen Job in Schweden, wo man fürs Nichtstun bezahlt wird.

Eine Arbeitsstelle auf Lebenszeit

Im Rahmen eines Kunstprojekts für den neuen U-Bahnhof in der schwedischen Stadt Göteborg können Sie den faulsten Job der Welt bekommen. Das Projekt "Eternal Employment" (zu Deutsch: ewiger Arbeitsplatz) verspricht eine Arbeitsstelle auf Lebenszeit. Alles, was Sie tun müssen, ist, sich morgens an der Stechuhr im U-Bahnhof anmelden und abends wieder abmelden. Und das war es tatsächlich, mehr gibt es nicht zu tun. Und leben können Sie auch von diesem Job.

2.046 Euro im Monat für's Nichtstun

Das Nichtstun wird gar nicht schlecht bezahlt: Das Einstiegsgehalt beträgt umgerechnet 2.046 Euro im Monat und wird jedes Jahr auf die Lohnentwicklung im öffentlichen Dienst in Schweden angepasst. In das Kunstprojekt werden 569.000 Euro investiert. Eine Stiftung soll das Geld so anlegen, dass es für etwa 120 Jahre Gehaltszahlungen reicht.

Arbeit ohne Verantwortung, Aufgaben und Ziele

Indem Sie diese Arbeit erledigen, sind Sie Teil eines Kunstwerks, das ein anderes Verständnis von Arbeit und Arbeitenden vermitteln soll: Arbeit ohne Verantwortung, Aufgaben und Ziele, schreibt die Kölner Boulevardzeitung Express. Dieses Projekt der schwedischen Künstler Jakob Goldin und Simon Senneby gewann bei einem Ideenwettbewerb des schwedischen Verkehrsministeriums und der schwedischen Behörde für Kunst im öffentlichen Raum.

Der unbeschäftigte Angestellte als Kunstwerk

Als Angestellter sind Sie hier selbst das Kunstwerk. Sie könnten an Bore-Out leiden, also an Stress, der durch Unterforderung entsteht. Oder Sie nutzen die viele freie Zeit und das Geld für eigene Projekte, weil Ihre Kreativität sich so ungehindert entfalten kann. Außerdem soll das Kunstwerk verdeutlichen, dass wir alle als Arbeiter bald überflüssig werden, weil wir durch Maschinen ersetzt werden.

Aber Sie müssen schnell sein, denn auf diese Stelle kann sich wirklich jeder aus der ganzen Welt bewerben. Sie brauchen keine spezielle Qualifikation, haben aber trotzdem Anspruch auf Rente und Urlaub. Bewerbungsstart ist 2025, 2026 beginnt die Arbeit parallel mit der Fertigstellung des U-Bahnhofs.

