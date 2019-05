Bewerbungsgespräch: Wer bei diesen zwei Kleidungsstücken schlampt, schießt sich ins Aus

Heutzutage sind die "Regeln" fürs Bewerbungsoutfit oft weitaus lockerer als früher. Trotzdem sollten Sie zwei Kleidungsstücke besonders sorgfältig auswählen.

Muss ich beim Vorstellungsgespräch besonders schick auftreten - oder reicht mein "normales" Arbeitsoutfit? Diese Frage stellen sich Bewerber häufig. Wenn Sie sich nicht gerade als Bankberater oder Versicherungsvertreter bewerben, muss es tatsächlich nicht mehr ein Anzug oder Kostüm sein. Doch auf zwei Kleidungsstücke sollten Sie dennoch ein besonderes Augenmerk legen.

Bewerbungsoutfit: Achten Sie besonders auf diese zwei Kleidungsstücke

Bianca Stäglich, Inhaberin der Münchner Stilberatung "Stilfrage", weiß, worauf es beim Bewerbungsgespräch wirklich ankommt: auf einen ordentlichen Auftritt. Im Interview mit dem Nachrichtenportal Welt verrät sie: Die Schuhe sind das wichtigste Element am Outfit. Hier sollten Bewerber auf keinen Fall nachlässig sein. So würde abgestoßenes Leder schnell das ganze Gesamtbild abwerten. Dasselbe gelte für den Gürtel - rissiges oder abgewetztes Leder komme beim Gesprächspartner selten gut an.

Die richtige Kleiderwahl beim Bewerbungsgespräch ist nicht umsonst so wichtig: Ein schlampiges, abgetragenen Outfit hinterlässt leider auch auf anderen Ebenen einen miesen Eindruck. Denn: "Wer offensichtlich keinen Wert auf seine Kleidung legt, wirkt weniger vertrauenswürdig", weiß Stäglich.

