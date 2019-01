Bilder-Rätsel für Grundschüler verwirrt: Welche Zahlen stecken hinter den Symbolen?

Bei diesem Rätsel raucht selbst Erwachsenen der Kopf, denn es ist schwerer, als es aussieht. Kommen Sie auf die Lösung?

Erwachsene sollten sich von diesem scheinbar harmlosen Kinderrätsel nicht täuschen lassen, denn die Aufgabenstellung hat es in sich. Wer jedoch all seine Gehirnzellen zusammen nimmt und seine geballten Mathe-Kenntnisse aus der Grundschulzeit abrufen kann, der sollte auf die richtige Lösung kommen. Los geht's!

So lautet das Bilder-Rätsel für Grundschüler

Schon in einer früheren Aufgabenstellung konnten wir Sie für diese Art von Rätseln begeistern. Und auch diese Denksportaufgabe wird Ihre Gehirnzellen wieder ordentlich in Schwung bringen. Diesmal jedoch eine Stufe schwerer. Gesucht werden vier Zahlen, die sich hinter den Symbolen Viereck, Herz, Kreis und Dreieck verbergen. Denn nur wer diese knackt, kann die Gleichung am Ende lösen. Schaffen Sie es?

So lautet das Rätsel (zum Vergrößern bitte auf Bild klicken):

+ Entschlüsseln Sie die Zahlen hinter den Symbolen - dann gelingt die Lösung ganz leicht. © fkn

Die Lösung folgt sogleich

Wie steht es um Ihre Rechenkünste - können Sie mit Grundschülern Schritt halten? Die richtige Lösung verraten wir Ihnen an dieser Stelle ab 14 Uhr. Übrigens, viele weitere knifflige Denksportaufgaben finden Sie hier auf unserer Rätsel-Seite.

as