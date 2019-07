An diesen sieben Anzeichen erkennen Sie einen bösen Chef sofort

In einem Moment lässt er in Ihnen Hoffnungen auf eine Gehaltserhöhung aufkommen, im nächsten schreit er Sie wegen einer Lappalie an. Was geht nur in Ihrem Chef vor?

Sie sind manipulativ, cholerisch oder schlichtweg überfordert: Vor diesen Typen von Vorgesetzten sollten Sie sich in Acht nehmen - oder einfach in Deckung gehen.

In einem Moment lässt er in Ihnen Hoffnungen auf eine Gehaltserhöhung aufkommen, im nächsten schreit er Sie wegen einer Lappalie an. Was geht nur in Ihrem Chef vor? Wir erklären Ihnen, wie Sie schwierige Vorgesetzten entlarven und geben Ihnen Tipps, wie Sie am besten mit ihnen umgehen können.

Der kontrollierende Chef

Dieser Charakter ist gewissenhaft, korrekt und kleinkariert pedantisch. Seine Mitarbeiter sind aufgefordert, regelmäßig Bericht über ihre Arbeit zu erstatten - vorgeblich, um die Arbeitsqualität zu wahren. Widersprochen wird nicht. Der Kontrolleur reißt alle Kompetenzen an sich, plant bis ins kleinste Detail und schichtet sich selbst Unmengen von Arbeit auf den Schreibtisch.

Der blendende Chef

Ihr Chef gibt vor, alles im Griff zu haben, wäscht seine Hände aber in Unschuld. Er ist auf kurzfristigen Erfolg aus, in dem er sich sonnen kann. Doch dahinter steckt keine Substanz. Hinter seinem Saubermann-Image versteckt er seine schwankenden Launen und Meinungen, beschreibt die Online-Plattform Karrierebibel diesen Chef-Typ.

Der überforderte Chef

Ist Ihr Chef immer hektisch und nervös? Bezeichnet er sich selbst oft mit den Worten "Heute ist einfach nicht mein Tag" als Opfer? Dann könnte er mit seiner Rolle als Vorgesetzter überfordert sein. Er kennt seine persönlichen Grenzen, überschreitet sie jedoch regelmäßig und hungert trotzdem nach Erfolg.

Der zaghafte Chef

Dieser Vorgesetzte geht nur sehr ungern Risiken ein - dann kann er nichts verlieren. Deshalb versteckt er sich bei Entscheidungen hinter seinen eigenen Vorgesetzten, die "darauf bestanden haben", und argumentiert mit Leitlinien und Prinzipien. Schuld sind immer die anderen.

Der leugnende Chef

Für ihn ist Angst eine Schwäche, also zeigt er sie nicht. Ein Manager muss schließlich hart sein. Dafür sieht er die Schwächen aller anderen umso deutlicher. Durch Hierarchien hält er seine Mitarbeiter von sich fern - in Wahrheit hat er Angst davor, seine Macht zu verlieren.

Der manipulierende Chef

Er weiß genau, wie er Sie um den Finger wickeln kann. Mal mit Komplimenten, mal mit offener Zuneigung - die er Ihnen dann aus heiterem Himmel wieder entzieht. So werden Sie abhängig von seiner Gunst. Solange Sie ihm von Nutzen sind, sind Sie sein Liebling. Auf Dauer sollten Sie diese Profilneurotiker meiden.

Der unfehlbare Chef

Egozentrisch, sensibel, nachtragend - ein falsches Wort und der Choleriker brüllt. Aber er darf das, schließlich ist er ein verkanntes Genie. Argumente ziehen bei ihm nicht. Wenn er sich aufregt, bleiben Sie ruhig. Der Klügere gibt schließlich bekanntlich nach.

vro