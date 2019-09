Clevere Mutter führt "Vorstellungsgespräche" mit ihren Kindern

Ihre Kinder bitten Sie auch ständig um Geld für alles Mögliche? Machen Sie es, wie diese Mutter und bringen Sie Ihren Kindern den Wert des Geldes bei. Mit dieser genialen Idee.

Die US-Amerikanerin Shaketha McGregor hatte es satt, dass ihre Kinder sie ständig um Geld für neue Smartphones und Partys anbettelten. Und außerdem konnte sie Hilfe im Haushalt gebrauchen. Also hatte sie eine geniale Idee.

Mutter schreibt Stellenanzeigen für ihre Kinder aus

Wenn sie von der Schule kämen, hätte sie eine Überraschung, verkündete McGregor ihren Kindern: Sie schrieb Stellenanzeigen für Arbeiten im Haushalt aus, auf die sich ihr Nachwuchs bewerben und damit Geld verdienen konnte. Gesucht wurden ein Küchenmanager, eine Haushaltshilfe und jemand, der sich um die Wäsche kümmert.

Lesen Sie auch: 7-Jährige bewirbt sich bei Google - CEO antwortet prompt.

Mutter führt Vorstellungsgespräche und bietet ihren Kindern Kredite an

Dazu gab es sogar Termine für Vorstellungsgespräche und schriftliche Anträge, die die Kinder ausfüllen konnten. Sie sollten ihre Erfahrungen auflisten, angeben, ob sie bereit seien, an Abenden und am Wochenende zu arbeitenund welches Gehalt sie sich vorstellten. Zusätzlich gründete McGregor eine "Bank", die Kredite anbot. "Guter Kredit? Schlechter Kredit?", stand auf dem Zettel, den die Mutter in der Wohnung aufhängte. "Lasse Mum dich beraten und baue deine Zulage genauso auf wie deinen Charakter."

Ebenfalls interessant: Lehrer enthüllt: "Mein größtes Ärgernis ist, wenn Eltern ihren Kindern sagen ..."

Andere Eltern auf Social Media sind von Vorstellungsgesprächs-Idee begeistert

McGregor postete die ganze Aktion auf Facebook - und ging damit viral: 200.000-mal wurde ihr Beitrag geliked, 123.000 mal geteilt. Viele andere Eltern lieben die verrückte Idee, schreibt die Nachrichten-Plattform Mirror.co.uk. "Das Beste, was ich je gesehen habe", kommentierte eine Mutter. "Zu viele Eltern geben ihren Kindern alles, ohne dass sie es sich verdienen." Eine andere schrieb: "Mädchen, ich liebe dich verdammt nochmal dafür!"

Lesen Sie auch: Eiskalte Abrechnung: Vater schreibt seiner Tochter vernichtenden Lebenslauf.

vro