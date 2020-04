Coronavirus: Krankschreibung per Telefon bleibt doch möglich

Im März wurde in der Corona-Krise die Möglichkeit der telefonischen Krankschreibung eingeführt. Die Regelung sollte zum 20. April auslaufen, doch es gab Kritik.

In der Coronakrise* können sich Patienten mit leichten Atemwegserkrankungen telefonisch krankschreiben lassen.

Die Sonderregelung zur telefonischen Krankschreibung sollte eigentlich auslaufen - doch das hatte für viel Kritik gesorgt.

Nun ist diese Sonderregelung bis vorerst 4. Mai verlängert worden.

Update vom 21. April: Krankschreibung per Telefon bleibt doch möglich

Im März wurde in der Corona-Krise* die Möglichkeit der telefonischen Krankschreibung eingeführt. Die Regelung sollte zum Wochenbeginn ausgelaufen, doch es gab massive Kritik. Und die zeigt Wirkung, wie unter anderem die Tagesschau berichtete: Arbeitnehmer mit Erkältungsbeschwerden können sich in der Corona-Krise demnach auch weiterhin per Telefon vom Arzt krankschreiben lassen.

Die entsprechende Sonderregelung sollte wie berichtet am 20. April eigentlich auslaufen, wird nun aber doch noch einmal bis vorerst 4. Mai verlängert, wie der Vorsitzende des dafür zuständigen Gemeinsamen Bundesausschusses im Gesundheitswesen (G-BA), Josef Hecken, inzwischen bekannt gab. Politiker verschiedener Parteien und Verbraucherschützer begrüßten die Entscheidung.

Am 20. März war die Sonderregelung zur telefonischen Krankschreibung eingeführt worden. Bei einer Beratung am 17. April hatte der Gemeinsame Bundesausschuss sie nicht mehr verlängert - gegen die Stimmen von Medizinern und Krankenhäusern. An der Entscheidung, die telefonische Krankschreibung auslaufen zu lassen, hatte es daraufhin massive Kritik gegeben - und die hat nun die besagte Wirkung gezeigt.

Lesen Sie hier: Das sind die neuen Hygiene-Standards für Corona-Schutz am Arbeitsplatz.

Telefonische Bescheinigung bleibt vorerst möglich

Die bisherige Regelung, die nun also vorerst bis 4. Mai verlängert wurde, besagt, dass Menschen mit leichten Atemwegserkrankungen sich vom Arzt am Telefon krankschreiben lassen können. In der Corona-Krise* bestand dafür ursprünglich die Möglichkeit für sieben Tage - dann wurde die telefonische Krankschreibung für bis zu 14 Tage ermöglicht - diese Verlängerung hatten die Kassenärztliche Bundesvereinigung (KBV) und der Krankenkassen-Spitzenverband damals so vereinbart. Die telefonische, 14-tägige Bescheinigung der Arbeitsunfähigkeit war bis dato dann möglich, wenn der Verdacht auf eine Infektion mit dem Coronavirus bestand. "Voraussetzung ist immer, dass es sich um leichte Beschwerden der oberen Atemwege handelt", hieß dazu die Maßgabe.

Lesen Sie auch: Corona-Pandemie - Muss ich trotzdem ins Büro kommen?

Wichtigste Regel: Abstand halten

Die offiziellen Regeln sehen weiterhin strenge Ausgangsbeschränkungen und das Meiden sozialer Kontakte vor. Mindestens 1,5 Meter soll zu anderen Personen Abstand gehalten werden und Treffen außerhalb des Wohnraums sind nur mit höchstens einer anderen Person gleichzeitig möglich - mit einer Ausnahme: Familie und Wohngemeinschaften sind von dieser Regel ausgenommen. Bei kranken und alten Familienangehörigen sollten Sie allerdings besondere Sicherheitsmaßnahmen* treffen.

Auch interessant: Corona-Hilfe vom Staat - Wem steht was zu - und von wem?

Wollen Sie über aktuelle Karriere-News auf dem Laufenden bleiben? Dann folgen Sie unserer Branchenseite auf dem Karriereportal Xing.

*Merkur.de ist teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks.

ahu