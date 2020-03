Coronavirus: Droht eine Rezession? Das sollten Sie jetzt mit Ihrem Geld tun

Sparen, investieren oder ausgeben? Bei einer drohenden Rezession stellt sich die Frage, was man mit seinem Geld tun sollte.

Das Coronavirus wirkt sich allmählich auf die Wirtschaft aus. Könnten auch Privatpersonen finanzielle Folgen zu spüren bekommen? So bereiten Sie sich vor.

Die Zahl der mit dem Coronavirus infizierten Personen steigt täglich an.

infizierten Personen steigt täglich an. Weltweit hat die Ausbreitung des Erregers auch Auswirkungen auf die Wirtschaft.

Experten verraten, was Privatpersonen im Falle einer drohenden Rezession tun können.

Mit der Verbreitung des Coronavirus wächst auch die Angst vor dem Erreger. Mittlerweile fürchten sich viele aber nicht nur vor einer Ansteckung, sondern auch vor etlichen anderen Folgen: Ist im Falle einer Quarantäne genug Essen da*? Wie wirkt sich eine Infektion oder der bloße Verdachte einer Ansteckung auf den Beruf aus? Könnte eine Rezession, also ein rückläufiges Wirtschaftswachstum, Auswirkungen auf einen selbst haben?

Letztere Frage rückt immer weiter in den Vordergrund, da mehr und mehr Unternehmen sowie Branchen von der Ausbreitung des Virus betroffen sind. Wie Sie sich selbst am besten auf eine mögliche wirtschaftliche Krise vorbereiten, verraten wir hier:

Kann man sich als Privatperson überhaupt auf eine Rezession vorbereiten?

Mehrere Unternehmen müssen auf Mitarbeiter in Quarantäne verzichten, während in einigen Ländern die gesamte Tourismusbranche leidet. Das Coronavirus zieht viele unangenehme Folgen nach sich*. Müssen Privatpersonen deshalb auch um ihre finanzielle Lagen fürchten? In einem Interview mit RND verraten die Finanz- und Wirtschaftsexperten Ulrich Thielemann und Kerstin Hußmann-Funk, dass Panik völlig unangebracht ist – schließlich wisse man nie, wie sich eine mögliche Rezession tatsächlich auf jeden einzelnen auswirke. Entsprechend sei es laut Hußmann-Funk schwierig, sich gezielt auf eine derartige Krise vorzubereiten.

Ignorieren sollte man das Problem dennoch nicht. Stattdessen raten die Experten dazu, Normalität aufrechtzuerhalten. Das könne die Gefahr einer Rezession mindern: "Eine Krise entsteht ja vielfach erst aus den Befürchtungen, dass sie kommt", erklärt Thielemann. Von panischen Hamsterkäufen oder unnötigen Krankschreibungen rät er deshalb ab.

Sparen, ausgeben oder investieren? So sollten Sie mit Ihrem Geld umgehen

Droht eine Rezession, kann Konsum die Wirtschaft wieder ankurbeln. Hußmann-Funk rät aber dennoch dazu, nicht unnötig Geld auszugeben. Insbesondere Personen, die finanziell nicht so gut aufgestellt sind, sollten ihre eigene Situation gegenüber der Wirtschaft vorziehen.

Empfiehlt es sich deshalb, das Geld einfach auf dem Bankkonto weiter anzusparen? Im Hinblick auf Null- und Negativzinsen* haben die meisten Sparer kaum etwas davon: "Geht es um Geld, das für notwendige Rücklagen nicht gebraucht wird, kann es sinnvoll sein, dieses zum Beispiel in einen breit streuenden Aktienindexfonds zu investieren. Da die Börsenkurse nach Ausbruch des Coronavirus stark verloren haben, kann es sich lohnen, gerade jetzt zu investieren", rät Hußmann-Funk.

