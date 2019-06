Dieses Detail soll aus einer 2-Euro-Münze einen 2-Millionen-Schatz machen

Zwei Millionen Euro: So viel Geld verlangt jetzt ein Verkäufer auf Ebay für eine 2-Euro-Münze. (Symbolbild)

Davon träumt jeder Münzsammler: Eine Fehlprägung, die unverhofften Reichtum bedeutet. Bei dieser 2-Euro-Münze scheint zunächst alles in Ordnung, bis man genauer hinsieht.

Wieder sorgt eine 2-Euro-Münze auf Ebay Kleinanzeigen für Aufsehen. Auf der Online-Verkaufsplattform bietet ein Verkäufer eine Fehlprägung für einen unglaublichen Preis an: Ganze zwei Millionen Euro ruft er für das vermeintliche Einzelstück an.

2-Euro-Münze: Ein Stückchen fehlt – sind zwei Millionen Euro gerechtfertigt?

Was an dem Geldstück nicht stimmen soll, wird allerdings nicht verraten. In der Beschreibung der Anzeige heißt es lediglich: "Zum Verkauf ist ein Sammler Einzelstück von 2 Euro Münze Fehlprägung bitte nur ernsthafte Interessenten."

Erst ein Blick auf die beigefügten Bilder verrät, wo sich die Fehlprägung verstecken soll. Aber auch daraus wird man auf den ersten Blick nicht schlau. Ein Vergleich mit einer " normalen" 2-Euro-Münze bringt Aufklärung. Bei der angebotenen Münze fehlt ein Stück der aufgeprägten "2".

Die linke untere Spitze der Zahl, die im Gegensatz zum Rest im äußeren Ring geprägt wird, fehlt auf der Münze. Ob dieser Fehler aber wirklich zwei Millionen Euro wert ist, darf stark bezweifelt werden. Warum es allerdings für Verkäufer klüger ist, vermeintliche "Fehlprägungen" nicht auf eBay zu verkaufen, sondern bei Auktionshäusern, erfahren Sie hier.

