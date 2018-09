Dieses Rätsel hat einst New York verrückt gemacht - dabei kann es jeder lösen

Brauchen Sie gerade Ablenkung vom Joballtag? Dann versuchen Sie sich doch an diesem Rätsel. Es erfordert lediglich ein paar Minuten Zeit - und logisches Denken.

Die Arbeit geht Ihnen gerade schwer von der Hand? Ein kleines Rätsel bringt Ihre grauen Zellen wieder mächtig in Schwung. Sie dürfen sich nur nicht von der komplizierten Aufgabenstellung verwirren lassen, dann gelingt Ihnen sicher die Lösung.

Das Rätsel: Wie alt ist Anna?

Dieses Rätsel gehört zu den wahren Denksport-Klassikern. Als die New York Times es einst veröffentlichte, soll es eine Woche lang halb New York verrückt gemacht haben - bis die Zeitung endlich die Lösung veröffentlichte. Sie kommen aber sicher schneller darauf, oder? Schließlich lässt sich dieses Rätsel mit etwas rechnerischem Geschick recht einfach lösen.

Und so lautet die Aufgabe:

"Maria ist 24. Sie ist doppelt so alt, wie Anna war, als Maria so alt war, wie Anna heute ist. Wie alt ist Anna?"

Mit den Gesetzen der Mathematik lässt sich dieses Rätsel relativ einfach lösen.

Die Lösung:

Wie erging es Ihnen bei unserem heutigen Rätsel? Konnten Sie Annas Alter knacken? Die richtige Lösung verraten wir Ihnen an dieser Stelle ab 14 Uhr.

