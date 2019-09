Plakate mit seltsamen Schriftzeichen im dm? Dahinter versteckt sich ein besonderer Service

Chinesische Schriftzeichen in einem deutschen Drogeriemarkt? Klingt komisch, ist aber in einigen dm-Läden zu sehen - was soll das?

Wer in einen Laden der Drogeriekette dm einkaufen geht, hat es vielleicht schon mal entdeckt: Ein Plakat mit chinesischen Schriftzeichen - mitten in Deutschland. Was steckt dahinter? Hat ein chinesischer Mitbürger die Zettel aufgehängt oder stammen sie von dm selbst? Und viel wichtiger: Was steht da drauf?

dm: Drogeriekette wirbt für chinesische Bezahlapp

Zunächst einmal: Das Plakat stammt tatsächlich von der Drogeriekette. Aber warum spricht sie ihre Kunden darauf auf Chinesisch an? Die Erklärung: Der Text bewirbt einen Service für chinesische Kunden. Genauer gesagt, die Möglichkeit mit der mobilen App Alipay zu bezahlen, obwohl in Deutschland immer noch das Bargeld regiert.

Das hat die Süddeutsche Zeitung in Erfahrung gebracht. Demnach sei die Bezahlapp sehr verbreitet in China und da dm einen weiteren Anstieg an chinesischen Touristen erwartet, wolle man für den Ansturm gerüstet sein und den künftigen Kunden einen bekannten sowie bequemen Bezahlservice bieten.

Lesen Sie auch: Experte deckt auf: Darum führen Banken einen Krieg gegen unser Bargeld.

Alipay erobert den deutschen Einzelhandel

Die Drogeriekette ist aber nicht allein mit seiner Alipay-Einführung. Auch Kaufhof, Timberland, Rossmann und Müller wollen chinesischen Kunden den Einkauf erleichtern. Deutsche Kunden sollten aber noch nicht jubeln, dass das mobile Bezahlen auch hierzulande in Mode kommt. Denn Alipay ist nur für chinesische Nutzer. Voraussetzung für die App ist nämlich ein Konto in China und ein chinesischer Pass, wie die Süddeutsche Zeitung berichtet.

Die chinesische App ist aber nicht der einzige Anbieter von mobilen Bezahldiensten. Schon seit Jahren versuchen Paypal, Google Pay und Apple Pay, die Deutschen vom Bezahlen per Smartphone zu überzeugen. Bisher ohne Erfolg. Das Bargeld erfreut sich immer noch großer Beliebtheit, an der gerade mal die Kartenzahlung herankommt. Es ist also nicht davon auszugehen, dass in den nächsten Jahren so schnell das Smartphone das Bargeld als Zahlungsmittel ablösen wird.

Auch interessant: Geheimes Projekt - Facebook feilt wohl an eigener Kryptowährung.

anb