Sind Sie im Besitz dieser 2-Euro-Münzen? Dann winken Ihnen 150.000 Euro

Gleich zwei 2-Euro-Stücke will jetzt ein Verkäufer auf eBay an den Mann bringen. Ob er Erfolg haben wird? (Symbolbild)

Gleich zwei seltene Fehlprägungen will ein Verkäufer auf eBay zum Verkauf anbieten - sie weisen angeblich so viele Makel auf, dass sie einen Wert im sechsstelligen Bereich haben sollen.

Selten sollen sie sein, da sie zahlreiche Fehlprägungen aufweisen. Darin ist sich der Verkäufer auf dem Online-Marktplatz eBay sicher. Man müsse einfach nur bitte genauer hinsehen, dann würde man die zahlreichen Makel schon erkennen.

2-Euro-Münzen aus Luxemburg sollen so viele Fehlprägungen aufweisen, dass sie 150.000 Euro wert sind

Auf gleich beiden 2-Euro-Münzen die aus dem Jahre 2007 stammen und in Luxemburg geprägt wurden, gäbe es auf der Vorderseite und am Münzrand einzigartige Merkmale, die sie so selten und wertvoll machen sollen.

So erklärt der Verkäufer in der Beschreibung, dass auf den zahlreichen Bildern, die er zu diesem Zweck hochgeladen hat, auf der Zahlseite "zu viele Fehlprägungen auf der Europa-Karte" zu sehen sind - und das gleich mehrfach. Den Kreisen auf den Fotos zufolge sind wohl zu wenige Sterne vorhanden. Dagegen sind die "vielen Sterne am Rand fehlgeprägt" bzw. ihm zufolge nicht mittig geprägt. Zudem soll ein Stern eine F-Prägung aufweisen.

Ob diese "Makel" bereits als seltene Fehlprägungen durchgehen, bleibt fraglich. Dennoch verlangt der Verkäufer satte 150.000 Euro für beide Münzen! Da stellt sich ebenfalls die Frage, ob sich ein Abnehmer dafür finden wird.

jp