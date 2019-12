© Facebook / 103.5 The Eagle / WIKK FM

Was diesem Sammler passiert ist, ist kaum zu glauben: Für gerade mal elf Euro hat er ein Bild erstanden, das sein ganzes Leben auf den Kopf stellen sollte.

Justin Whiting kann es kaum glauben – er hat wohl den größten Glücksgriff gemacht, den man sich vorstellen kann. Alles begann mit einem Spontan-Kauf auf dem Online-Marktplatz eBay.

Dort hatte er sich eine uralte, verblichene Fotografie für gerade mal elf Euro gegönnt, die ihm gefallen hatte. Darauf zu sehen: ein junger Mann, in der Mode des 19. Jahrhunderts, der an einen Stuhl lehnt.

Da sich der Frührentner allerdings besonders für die amerikanische Geschichte, insbesondere Western und amerikanische Gesetzeslose, glaubte er, dass ihm der junge Mann auf dem Bild bekannt vorkäme. Das verriet der 45-jährige Sammler nun gegenüber der britischen Tageszeitung The Telegraph.

Also übergab er die Fotografie einem Experten, der sich es genauer anschauen sollte. Und tatsächlich – dieser bestätigte, dass das Bildnis sehr selten und auch sehr wertvoll sei. So verriet er Whiting zufolge: "Das Bild zeigt Jesse James im Alter von 14 Jahren zwischen den Jahren 1861 und 1862. Wenn ich das Bild mit einem anderen seltenen Original vergleiche, denke ich sogar, dass es am selben Tag geschossen wurde. Er hat das gleiche Gesicht, den gleichen Haarschnitt und trägt auch die gleiche Kleidung."

Was für ein Glücksfall! Schließlich bestätigte der Experte nicht nur, dass das Foto echt, sondern dass es auch mehrere Millionen Dollar wert sei. Whiting konnte sein Glück kaum fassen – und bot das Bild sogleich dem renommierten Londoner Auktionshaus Christie's an. Mit Erfolg: Am Ende wurde das Foto für 1,6 Millionen Euro versteigert.

Und es kommt noch besser: Whiting, der wegen Rückenprobleme seit Jahren arbeitslos war, konnte sich mit dem Geld endlich zwei langgehegte Träume leisten: "Plötzlich bin ich im Stande ein eigenes Haus und ein Auto zu kaufen. Es passieren eben doch ab und zu gute Dinge."

