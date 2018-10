Er ist erst 32 Jahre alt und schon Multimillionär - das ist sein Geheimnis

Schnelle Autos, ein Traumhaus und ein luxuriöses Jetset-Leben: Mit gerade mal 32 Jahren hat ein Jung-Unternehmer ausgesorgt. Nun verrät er sein simples Erfolgsrezept.

Vor ein paar Jahren hätte sich Florian Steiner nie träumen lassen können, dass er mit zarten 32 Jahren im Luxus schwelgt. Damals ging es ihm finanziell nicht gut, er war unzufrieden mit seinem Leben. Heute besitzt der Salzburger nicht nur mehrere Anwesen, dicke Autos und freut sich über Millionen auf seinem Bankkonto, sondern jettet in seiner vielen Freizeit um die ganze Welt.

Jung-Millionär sammelt enormes Börsenwissen an - und lässt nun andere daran teilhaben

Er hat es geschafft und ist in nur wenigen Jahren in den Olymp der Superreichen aufgestiegen. Steiner ist ein wahrer Selfmade-Millionär - dank Trading. "Der Börse verdanke ich fast alles. Mein neues Leben, die Autos, die finanzielle Freiheit. All das war nur mit Trading möglich." Er habe damals als blutiger Anfänger begonnen, keine Vorkenntnisse gehabt. Doch in kürzester Zeit konnte er mithilfe seines ausgeklügelten Systems über Nacht Millionen scheffeln.

Auch interessant: Das sind die drei erstaunlichen Erfolgsgeheimnisse der Superreichen.

2011 begann der Jung-Unternehmer damit, sich intensiver mit der Börse auseinanderzusetzen. Schnell wurde aus dem Hobby ernst - und er eignete sich schnell ein enormes Wissen über Aktiengeschäfte an. Als schließlich die Kurse vergangenes Jahr explodierten, hatte sich die viele Arbeit bezahlt - und Steiner reich gemacht. Nun will er anderen dabei helfen, sich denselben Traum zu erfüllen.

So lautet das simple Erfolgsrezept des Börsengurus

Doch sie alle scheitern immer wieder an einem Fehler, erklärt er gegenüber Testsieger Online. "Die Menschen investieren ihre gesamten Ersparnisse, ohne einen echten Plan zu haben. Sie 'traden' blind, ohne Insiderinfos, ohne nachzudenken – und hoffen auf eine Kursexplosion." Doch die könne niemand garantieren, so der 32-Jährige weiter. Er dagegen habe "ein System entwickelt, dass Kursschwankungen erfolgreich ausnutzt – und jeder kann es nachmachen."

Erfahren Sie hier: Der Dax steigt und steigt: Darum sollten Sie jetzt in den Aktienmarkt einsteigen.

Er lege seine täglichen Trading-Aktivitäten offen, damit auch andere seinem Beispiel folgen können. Dazu hat er eine Telegram-Gruppe errichtet, um seine Community in Echtzeit über seine Trades auf dem Laufenden zu halten. Dann können sich die Teilnehmer der Gruppe entschließen, ob sie ebenfalls in diese Trades investieren wollen.

Er versichert: "Bereits ein paar Hundert Euro reichen aus, um erste Gewinne einzufahren." 17 Menschen hätten es mit seiner Hilfe bereits ebenfalls zum Millionär geschafft. "Und es werden jeden Monat mehr."

Lesen Sie mehr: Auf genau diese drei Aktien schwört der beste Investor der Welt.

jp