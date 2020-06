300 Euro pro Kind: Familien bekommen mehr Geld durch Kinderbonus

Wegen der Corona-Krise sollen Familien mit Kindern finanziell unterstützt werden. Geplant ist ein sogenannter Kinderbonus.

Wegen der Corona-Krise sollen Familien mit Kindern finanziell unterstützt werden.

Darauf haben sich die Koalitionsspitzen geeinigt - die Maßnahme ist Teil eines milliardenschweren Konjunkturprogramms.

Geplant ist ein sogenannter Kinderbonus, bei dem einmalig 300 Euro pro Kind gezahlt werden sollen.

Update vom 4.6.2020: Kinderbonus für Familien geplant

Die Koalitionsspitzen haben sich im Kampf gegen die Folgen der Corona-Krise auf ein milliardenschweres Konjunkturpaket geeinigt. Geplant ist unter anderem ein Kinderbonus, der vorsieht, dass Familien vom Staat wegen der Corona-Krise Geld bekommen - konkret sind einmalig 300 Euro pro Kind geplant, wie Spiegel Online berichtet. Der Bonus solle mit dem Kindergeld ausgezahlt werden, heißt es dort.

Update vom 3.6.2020: Koalition berät weiter über Konjunkturpaket

Die Koalitionsverhandlungen um das milliardenschwere Konjunkturpaket gehen am Mittwoch weiter. Debattiert worden war im Vorfeld auch über einen möglichen Familienbonus - auch dazu ist am 2. Juni allerdings nichts entschieden worden. Kanzlerin Angela Merkel (CDU) und die Spitzenvertreter von SPD, CDU und CSU wollten ihr Treffen an diesem Mittwoch fortsetzen.

Artikel vom 2.6.2020: Familienbonus im Gespräch - 300 Euro pro Kind?

Die Koalition berät über eine Milliardenspritze für die Konjunktur. So wollen die Spitzen der schwarz-roten Koalition am 2. Juni ein Milliardenpaket zur Ankurbelung der Konjunktur in der Corona-Krise* beschließen.

Im Gespräch: ein sogenannter Familienbonus. Das könnte zum Beispiel eine Einmalzahlung von 300 Euro pro Kind bedeuten, um Familien in der Krise zu unterstützen und um den Konsum anzukurbeln. Die SPD setzt sich für einen solchen Bonus besonders ein. Aber auch einige Unionspolitiker haben Sympathien dafür gezeigt.

Diskutiert werden könnte darüber, ob ein solcher Bonus wirklich an alle Familien ausgeschüttet werden soll oder nur an bedürftige Familien.

Kommt der Familienbonus im Jahr 2020? Was Kritiker sagen

Während derweil viele in der Union große Bauchschmerzen mit der Leistung hätten, wolle die SPD das Geld an alle Familien zahlen, berichtete BR Online zudem. Demnach halten einige Experten den Familienbonus zudem für falsch, so mancher fordert stattdessen ein Ende des Homeschooling. Zum Hintergrund: Eine Begründung für den diskutierten Familienbonus lautete, wie BR Online auch berichtet, dass Eltern mit dem Geld Tablets oder sonstige Geräte für das Homescooling ihrer Kinder kaufen könnten.

Berufstätige Eltern haben es in der Corona-Krise* besonders schwer. Deshalb sollen sie zum Beispiel auch durch Lohnersatzzahlungen* entlastet werden.

Quellen: BR Online, dpa

