Familie hat zwölf Häuser - doch plötzlich verliert sie alles

Mehrere Häuser, ein Porsche und Drogenpartys: Eine Familie aus Liverpool lebte jahrelang in Saus und Braus - doch es nahm ein jähes Ende. Mit überraschendem Ausgang.

Früher lebten die Hollidays in Liverpool, England - doch vor einigen Jahren musste die Familie gezwungenermaßen nach Australien auswandern. In Großbritannien lebten sie im Luxus, heute ist von dem vielen Geld nicht mehr viel übrig. Vater Paul Holliday war ein erfolgreicher Geschäftsmann, bis er alles verlor.

Britische Familie besaß zwölf Häuser - doch am Ende verlor sie alles

Zwölf Häuser hatte die Familie besessen - und in einem wahren Luxusrausch gelebt, erinnert er sich gegenüber dem Liverpool Echo. Ihr Leben wäre ein einziger Traum gewesen, so Holliday, bis alles schrecklich schief lief. "Es passierte alles so schnell", so der zweifache Familienvater gegenüber der britischen Zeitung. "Die Stadt boomte und damals zeigte man, was man hatte, also fuhr ich einen Porsche." Dann ging er im Zuge der Finanzkrise 2008 bankrott. "Es war, als hätte jemand plötzlich einen Stecker gezogen."

Dennoch gibt der 45-Jährige auch zu, dass sein Lebensstil zu mancher Zeit nicht immer "gesund" gewesen sei. "Ich war in meinen Spätzwanzigern, Anfang-Dreißigern, verdiente viel Geld und nahm Drogen. Als mein Geschäft schließlich den Bach runterging, hörte ich auf, das Spiel zu spielen und einem falschen Traum nachzujagen", meint Holliday jetzt gegenüber dem Liverpool Echo. "Es ist nicht das Geld oder das Auto, das einem Glück bringen kann. Alles, was man braucht, ist seine Familie und seine Liebsten."

"Nichts geht über die Familie": So schaffte es Paul Holliday wieder aus der Krise

Dem Familienvater blieb damals nichts anderes übrig, als mit seiner Frau Mel und den beiden Kindern, Louis, heute 17 und Elyse, heute 14, nach Perth zu ziehen. "Mit Anfang 20 reiste ich fünf Jahre herum und es war immer ein Wunsch von mir, nach Australien zu kommen. Also packten wir die Gelegenheit beim Schopf und wanderten aus. Es stellte sich als großer Segen heraus."

Doch Holliday ist auch heute noch erfolgreich - allerdings als selbst ernannter "Wellness-Pionier". Mit seinem Geschäftspartner Michael Henderson organisiert er mehrere Happenings, wo er zum Beispiel mit tausenden von Menschen bei Sonnenuntergang ins Meer springt. "Wenn wir einmal wieder aus dem Meer kommen, holen wir uns einen Kaffee und unterhalten uns. Wir wärmen uns auf und es geschehen tolle Konversationen. Ich glaube, das wird die Welt verändern", schwärmt Holliday abschließend.

