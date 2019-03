Frau hat geniale Idee - und gewinnt 30 Mal im Lotto an nur einem Tag

Eine Frau aus den USA gelang jetzt ein kurioser Coup: Sie gewann den Jackpot - mit gleich 30 Lotto-Losen. Wie sie ihren Plan in die Tat umsetzte, erfahren Sie hier.

Beim Lottospielen ist viel Glück dabei - doch Deborah Brown wollte das nicht auf sich beruhen lassen. Die Frau aus dem US-Bundesstaat Virginia hatte "so ein Gefühl", wie sie später im Interview mit der Lotto-Gesellschaft verriet, dass sie an diesem Tag den Jackpot knacken würde.

Frau kauft 30 Lose mit derselben Nummer an einem Tag - und räumt satte 150.000 Dollar ab

Deshalb kaufte sie morgens an der Tankstelle 20 Lottoscheine der Virginia-Lotterie für das beliebte Spiel "Pick 4". Jedes kostete einen Dollar und trug dieselbe vierstellige Nummer: die 1-0-3-1. Später an diesem Tag ging sie nochmal vorbei und erwarb zehn weitere Lose, ebenfalls mit derselben Zahlenkombination.

Am Abend wartete Brown schließlich gespannt auf die Ziehung und bekam fast "einen Herzinfarkt", so die glückliche Gewinnerin in einer offiziellen Mitteilung der Lotterie-Gesellschaft. Der Grund dafür: Jedes ihrer 30 Lose, für welche sie insgesamt 30 Dollar (umgerechnet 27 Euro) bezahlte, sahnte den Höchstgewinn von 5.000 US-Dollar (circa 4.500 Euro) ab! Damit ergatterte die Frau satte 150.000 Dollar (etwa 133.000 Euro) an nur einem Tag.

Das Interessante daran: Wie die Lotto-Gesellschaft erklärt, liegt die Chance, dass alle vier Zahlen mit denen am Ziehungstag übereinstimmen, bei 1 zu 10.000.

jp