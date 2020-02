Coronavirus: Erhalten Arbeitnehmer in Quarantäne weiterhin Gehalt?

Die Zahl der mit dem Coronavirus infizierten Personen steigt weiter an. Doch welche Konsequenzen müssen Arbeitnehmer unter Quarantäne eigentlich befürchten?

Auch in Deutschland wächst die Zahl der mit dem Coronavirus* infizierten Personen.

Mehrere Menschen befinden sich aufgrund des Verdachts einer Infektion außerdem in Quarantäne.

Der Hausarrest hat gravierende Auswirkungen auf das Arbeitsleben der vermeintlich Infizierten.

Das Coronavirus beschäftigt weiterhin die gesamte Welt, da die Zahl der Infizierten insbesondere in China rasant ansteigt. Doch auch in Deutschland sind bereits die ersten Personen erkrankt, während andere aufgrund des Verdachts einer Infektion unter Quarantäne stehen.

Besonders hart hat es beispielsweise die Mitarbeiter des Automobilzulieferers Webasto sowie Personen aus deren näherem Umfeld getroffen. Vermehrt wurden diese unter Hausarrest gestellt, um eine Verbreitung des Virus zu vermeiden. Doch wie wirkt sich ein Beschäftigungsverbot eigentlich auf das Gehalt der Angestellten aus?

Coronavirus: Erhält man in Quarantäne noch immer ein reguläres Gehalt?

An Orten mit vielen Menschen ist ein Ansteckungsrisiko bekanntlich umso höher. Aus diesem Grund mag sich der ein oder andere bereits gefragt haben, ob in Bezug auf das Coronavirus ein besonderes Anrecht auf Homeoffice oder sogar eine Arbeitsverweigerung* besteht. Beides ist allerdings nur in absoluten Ausnahmefällen eine Option.

Eine weitere Frage, die sich viele in Zusammenhang mit dem Virus stellen: Erhält man bei einem Beschäftigungsverbot überhaupt noch regulär sein Gehalt? Doris-Maria Schuster, Partnerin der Kanzlei Gleiss Lutz in Frankfurt, liefert in einem Artikel der FAZ eine Antwort: Eine Entschädigung in Höhe des Nettogehalts werde gemäß des Gesetzes zur Verhütung und Bekämpfung von Infektionskrankheiten ausgezahlt. Die Kosten erstattet das Gesundheitsamt dem Arbeitgeber während der ersten sechs Wochen. Dauert die Quarantäne länger an, erhalten Arbeitnehmer eine Auszahlung, die sich nach der Höhe des Krankengeldanspruchs richtet.

Selbstständige können hingegen mit einer Entschädigung des Gesundheitsamts rechnen, welche sich an deren Gesamteinkommen des letzten Jahres orientiert. Ab der siebten Woche gibt es auch für sie eine Entschädigung in Höhe des Krankengeldes.

Diese Konsequenzen haben Krankheitsausfälle auf die gesunden Arbeitnehmer

Wer gesund und regulär zur Arbeit erscheint, kann zudem von den Vorgesetzten zu Überstunden aufgefordert werden, um eine Unterbesetzung auszugleichen und wichtige Projekte am Laufen zu halten - schreibt der Blog Kliemt. Dieser Pflicht sollen Arbeitnehmer gemäß ihrer allgemeinen Treuepflicht nachkommen müssen.

