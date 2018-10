Gehalt nach der Ausbildung: Das sind die Top- und Flop-Berufe

In welchen Berufen winkt nach der Ausbildung das beste Gehalt - und in welchen das schlechteste? Eine Studie zeigt, mit welchen Gehältern Berufseinsteiger rechnen können.

Wer richtig gut verdienen will, der muss nicht studiert haben. In vielen Berufen und Branchen winken gleich nach der Ausbildung hohe Gehälter, die sich sehen lassen können. Trotzdem ist bei der Berufswahl Vorsicht geboten, denn in manchen Ausbildungsberufen können sich Angestellte finanziell kaum über Wasser halten.

In welchen Berufen das große Geld zu holen ist und in welchen nicht, haben die Analysten von Gehalt.de unter die Lupe genommen. Für ihre Studie hat das Gehaltsportal 17.135 Datensätze von Berufseinsteigern ohne Personalverantwortung analysiert, die weniger als drei Jahre Berufserfahrung vorweisen können.

Nach der Ausbildung: In diesen Berufen winken die höchsten Einstiegsgehälter

*Was ist der Median? Als Median bezeichnet man den Wert, der in der Mitte aller Daten liegt: 50 Prozent liegen über dem Wert, 50 Prozent darunter. Der Median ist daher genauer als der Durchschnittswert, der durch Ausreißer verzerrt werden kann. Das Ergebnis: Die höchsten Gehälter sind nach der Ausbildung für Key Account Manager drin. Laut der Auswertung winken ihnen im Anschluss an die Ausbildung rund 39.500 Euro brutto im Jahr. Auch als Bankkaufmann oder Bankkauffrau haben Berufseinsteiger gute Karten - sie verdienen rund 38.000 Euro brutto. Dabei kommt es jedoch stark auf die Branche an: "Junge Menschen sollten noch vor ihrer Ausbildung bei der Berufswahl auf die Branche achten, da diese eine starke Auswirkung auf das Gehalt hat", meint auch Philip Bierbach, Geschäftsführer von Gehalt.de. So verdienen junge Berufsanfänger in der Finanz- und Versicherungsbranche erfahrungsgemäß relativ gut.

Platz Beruf Bruttojahresgehalt Median* Durchschnittliches Bruttojahresgehalt 1 Key Account Manager/-in 39.540 € 43.502 € 2 Bankkaufmann/-frau 38.084 € 40.565 € 3 Sachbearbeiter/-in Versicherungen im Innendienst 35.748 € 37.801 € 4 Außendienstler/-in für Konsum- und Gebrauchsgüter 35.621 € 39.827 € 5 Kundenbetreuer/-in Finanzdienstleistung 35.481 € 38.435 € 6 Softwareentwickler/-in 35.006 € 36.299 € 7 Controller/-in 34.992 € 37.679 € 8 Chemielaborant/-in 34.922 € 32.864 € 9 Logistiker/-in 34.357 € 41.895 € 10 CNC (Computerized Numerical Control)-Fachkraft 33.373 € 31.327 € 11 Beschäftigte im technischen Kundendienst 33.297 € 37.690 € 12 Verwaltungsfachangestellte/-r 32.531 € 33.635 € 13 Versicherungsberater/-in bzw. Außendienstmitarbeiter/-in 31.200 € 36.549 € 14 Automobilverkäufer/-in 30.775 € 34.485 € 15 Technische Zeichner/-in 29.634 € 32.762 €

Quelle: Gehalt.de (Stand: Oktober 2018)

Diese Berufe werden insgesamt am besten bezahlt

Gehalt: Berufe mit der schlechtesten Bezahlung nach der Ausbildung

Schlechter sieht es da für K osmetiker und Friseure aus: Sie verdienen laut der Studie gleich nach der Ausbildung am schlechtesten. Als traurige "Spitzenreiter" müssen sie sich mit einem Bruttojahresgehalt von rund 21.800 Euro begnügen. Nur wenig mehr verdienen Kellner (ca. 22.600 Euro brutto) und Bäcker (ca. 23.600 Euro brutto).

"Aufgrund der niedrigen Gehälter bleiben viele Stellen im Handwerk unbesetzt. Es ist davon auszugehen, dass zukünftig der Fachkräftemangel vor allem im Friseurhandwerk weiter zunehmen wird", so Bierbach.

Doch auch im medizinischen Bereich sieht es schlecht aus. So finden sich im Ranking der schlechtest bezahlten Berufe auch Zahntechniker (Platz 5), Zahnarzthelfer (Platz 6), Augenoptiker (Platz 11), Arzthelfer (Platz 12) und Physiotherapeuten (Platz 15).

Platz Beruf Bruttojahresgehalt Median* Durchschnittliches Bruttojahresgehalt 1 Kosmetiker/-in 21.820 € 23.103 € 2 Friseur/-in 21.832 € 22.854 € 3 Kellner/-in 22.628 € 23.248 € 4 Bäcker/-in 23.649 € 24.315 € 5 Zahntechniker/-in 23.682 € 25.499 € 6 Zahnarzthelfer/-in 23.763 € 25.960 € 7 Call Center Agent/-in 24.200 € 26.310 € 8 Rezeptionist/-in 24.216 € 25.442 € 9 Köchin bzw. Koch 24.540 € 26.396 € 10 Verkäufer/-in bzw. Kundenberater/-in im Einzelhandel 24.999 € 27.084 € 11 Augenoptiker/-in 25.313 € 27.431 € 12 Arzthelfer/-in 25.393 € 27.650 € 13 KFZ-Mechaniker/-in 25.795 € 27.412 € 14 Fachlicher Zuarbeiter/-in im Rechtswesen 26.000 € 28.103 € 15 Physiotherapeut/-in 26.165 € 26.886 € 16 Reisefachangestellte/-r 26.268 € 26.983 € Quelle: Gehalt.de (Stand: Oktober 2018)

Diese Berufe werden auch mit 20 Jahren Berufserfahrung noch schlecht bezahlt

In vielen Jobs verdienen Angestellte anfangs wenig und steigen dafür später umso höher im Gehaltsranking auf. In anderen Berufen sind jedoch kaum Steigerungen möglich. Welche Berufe auch mit zwanzig Jahren Berufserfahrung noch schlecht bezahlt werden, lesen sie hier.

