Sie wollen richtig gutes Geld verdienen? Dann bewerben Sie sich bei diesen 20 Unternehmen

Diese 20 Unternehmen stechen in Deutschland bei der Bezahlung ihrer Angestellten besonders heraus. Wenn Sie also Wert auf ein gutes Gehalt legen, bewerben Sie sich dort.

Dass das Gehalt stimmt, ist bei der Entscheidung für eine Arbeitsstelle ein ebenso ausschlaggebender Faktor wie die Unternehmenskultur. Dieses Gehalt ist aber nicht nur von Ihrer Qualifikation oder Ihrer Berufserfahrung abhängig - es kommt auch sehr auf den Arbeitgeber an. Die Job- und Recruitingplattform Glassdoor hat die abgegebenen Gehaltsinformationen auf seiner Plattform vom 1. August 2018 bis zum 31. Juli 2019 analysiert. Dabei ist eine Rangliste der 20 Unternehmen entstanden, die ihren Mitarbeitern in Deutschland die höchsten Grundgehälter zahlen.

Nokia ist das Unternehmen mit den besten Verdienstmöglichkeiten in Deutschland

Das finnische Telekommunikationsunternehmen Nokia steht mit deutlichem Abstand auf dem 1. Platz mit 93.440 Euro. Wenn man sich vor Augen führt, dass das durchschnittliche Bruttogrundgehalt vollzeitbeschäftigter Arbeitnehmer in Deutschland 2018 bei 46.560 Euro lag, ist das vergleichsweise spendabel. Das finnische Unternehmen war von 1998 bis 2011 weltweit führender Mobiltelefonhersteller. Heute ist es auf Infrastrukturlösungen für Telekommunikation spezialisiert und könnte beim 5G-Ausbau in Deutschland eine tragende Rolle spielen.

Mit 84.436 Euro folgt das Unternehmen Intel auf dem 2. Platz, dessen Computer-Prozessoren in zahlreichen Hardware-Geräten ("Intel inside") verbaut sind. Opel Automobile sichert sich mit 82.238 Euro den 3. Platz.

Tech- und Automobilbranche mit jeweils fünf Unternehmen vertreten

Bei der Betrachtung der Top-20 fällt auf, dass die besonders gut zahlenden Unternehmen auf viele Wirtschaftsbereiche und Regionen verteilt sind. Vom Pharma-Unternehmen über Konsumgüterhersteller bis zum Flugzeugbauer zeichnet sich die Rangliste durch eine hohe Bandbreite aus. Nichtsdestotrotz sind einige Branchen stärker vertreten als andere. So bezahlt die Tech-Branche (bestehend aus Hard- und Softwareunternehmen) mit fünf Vertreten offenbar besonders gut. Der Automobilbereich (bestehend aus Herstellern und Technologie-Anbietern) kommt ebenfalls auf fünf Unternehmen. Entgegen landläufiger Klischees belegen Finanzunternehmen keine Spitzenpositionen. Mit Deutsche Bank und Commerzbank stehen überhaupt nur zwei Finanzunternehmen in den Top-20. Was allerdings auch darauf zurückzuführen sein könnte, dass die Rangliste auf Grundgehältern (ohne Boni und Prämien) basiert, während der flexible Gehaltsanteil in der Finanzwelt traditionell eine große Rolle spielt.

Die Ergebnisse für Deutschland im Detail

Unternehmen Median Bruttogehalt Branche 1. Nokia 93.440 € Telekommunikation 2. Intel 84.436 € Hardware 3. Opel Automobile 82.238 € Automobil 4. Google 81.522 € Software 5. Airbus 80.442 € Luftfahrt 6. Audi 75.927 € Automobil 7. Roche 73.887 € Pharma 8. HERE Technologies 72.358 € Software 9. SAP 71.475 € Software 10. Robert Bosch 71.034 € Technologie 11. Thyssenkrupp 70.966 € Industrie 12. Bayer 69.137 € Pharma 13. Henkel 68.689 € Konsumgüter 14. Deutsche Bank 68.544 € Finanzen 15. Vodafone 67.585 € Telekommunikation 16. Commerzbank 66.625 € Finanzen 17. Continental 66.600 € Technologie 18. ZF Group 66.044 € Technologie 19. Schaeffler Group 66.044 € Technologie 20. IBM 65.772 € Hardware

(Quelle: Glassdoor, Stand: 2019)

Als Maßstab für die Reihenfolge dient der Median aller im Betrachtungszeitraum für das jeweilige Unternehmen auf Glassdoor angegebenen Bruttogrundgehälter. Durch Verwendung der Gehaltsangabe, die in der Mitte aller Angaben verortet ist (Median), wird Verzerrungen durch sehr hohe oder niedrige Gehaltsinformationen vorgebeugt. Für eine Berücksichtigung mussten für die Unternehmen mindestens 25 Gehaltsinformationen auf Glassdoor im Betrachtungszeitraum vorliegen.

