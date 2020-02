Sie suchen einen neuen Job? Diese Unternehmen der Finanzbranche zahlen am besten

Jeder weiß, dass man in der Finanzbranche gut verdienen kann. Doch welches Unternehmen zahlt das höchste Gehalt? Eine Auswertung von Glassdoor gibt Antwort.

Deutsche Bank zahlt in der Finanzbranche am meisten

zahlt in der am meisten FinTechs, Banken und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften locken mit Top-Gehältern

Hohe Boni in der Finanzbranche: Gesamtvergütung fällt teils beträchtlich höher aus

Hamburg, 27. Februar 2020 – ​Die Finanzbranche zieht noch immer viele Jobsuchende an. Nicht zuletzt, weil sie sich dort gute Verdienstmöglichkeiten erhoffen. Wer aber zahlt am meisten?​ Dieser Frage ist ​Glassdoor​, eine der weltweit größten Job- und Recruiting-Plattformen, nachgegangen und hat aktuelle Gehaltsinformationen von Berufstätigen im Zeitraum zwischen dem 1. August bis zum 31. Juli 2019 ausgewertet. Dabei ist eine Rangliste der zehn Finanzunternehmen in Deutschland entstanden, die ihren Mitarbeitenden hierzulande die höchsten Bruttogrundgehälter zahlen. Entscheidend für die Reihenfolge ist der Median​ ​aller Gehaltsangaben zum jeweiligen Unternehmen auf Glasssdoor.

Das sind die Top-10-Finanzunternehmen in Sachen Grundvergütung

Unternehmen Bruttojahresgehalt (Median) Arbeitgeberbewertung (Stand: 21. Februar 2020, von 1 (sehr negativ) bis 5 (sehr positiv)) Deutsche Bank 68.544 Euro 3,5 Commerzbank 66.625 Euro 3,5 Wirecard 63.903 Euro 3,9 Allianz 57.263 Euro 3,7 Deloitte 56.159 Euro 3,8 PwC 54.394 Euro 3,8 N26 51.127 Euro 3,2 KPMG 49.862 Euro 3,7 EY 49.390 Euro 3,8 Sparkasse 39.398 Euro 3,6

Deutsche Bank ist das Finanzunternehmen mit den besten Verdienstmöglichkeiten

Auf den ersten beiden Plätzen landen zwei Platzhirsche der Branche: Die ​Deutsche Bank​ zahlt nach der Analyse mit 68.544 Euro (Median) die höchsten Grundgehälter. Knapp gefolgt von der Commerzbank​, die mit 66.625 Euro ein vergleichbares Lohnniveau bietet. Den dritten Platz sichert sich der Zahlungsdienstleister ​Wirecard​ mit Sitz in München, der seinen Mitarbeitenden ein Grundgehalt von 63.903 Euro zahlt. Mit dem Versicherungskonzern ​Allianz​ folgt ein weiteres DAX-Unternehmen auf dem vierten Platz mit einem Basissalär von 57.263 Euro. Das Wirtschaftsprüfungsunternehmen ​Deloitte​ bietet mit 54.394 Euro das höchste Gehaltsniveau der so genannten "Big Four" (Deloitte, EY, KPMG, PwC), die allesamt in der Rangliste vertreten sind. Bemerkenswert: Die erst 2013 gegründete mobile Direkt-Bank ​N26​ stößt mit ihrer Vergütung in die Phalanx der etablierten Global Player der Finanzbranche vor. Alle vertretenen Unternehmen bis auf die ​Sparkasse​ auf dem zehnten Platz zahlen mehr als die meisten anderen Arbeitgeber in Deutschland am Monatsende ihren Angestellten überweisen. Das durchschnittliche Bruttogrundgehalt* vollzeitbeschäftigter Arbeitnehmer in Deutschland 2018 lag bei 46.560 Euro.

Lesen Sie auch: Unfaire Gehälter haben diese drastische Folge - und das können Sie dagegen tun.

FinTechs, Banken und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften locken mit Top-Gehältern

Besonders Banken locken offenbar weiterhin mit großzügiger Vergütung. So zählen gleich vier der Top-10-Unternehmen zum Bankensektor. Mit ​Deutsche Bank​ und ​Commerzbank​ stehen ausgerechnet die beiden Finanzinstitute an der Spitze, die im letzten Jahr Sondierungsgespräche über eine Fusion geführt haben. Zumindest das Gehaltsniveau hätte schon mal gepasst. Das große Lohngefälle zwischen Deutsche Bank auf dem ersten Platz und der ​Sparkasse​ am Ende der Rangliste, das immerhin fast 30.000 Euro beträgt, geht zum Teil sicherlich auf unterschiedliche Geschäftsausrichtung zurück. Während die Banken aus der Finanzmetropole Frankfurt stärker auf Unternehmenskunden und Investment-Banking ausgerichtet sind, agieren die Sparkassen traditionell eher im Endkunden- und Filialgeschäft mit geringeren Profitmargen. Gleichzeitig schneiden Unternehmen an der Schnittstelle von Tech- und Finanzwirtschaft (FinTechs) wie Wirecard und N26 gut ab. Eine mögliche Erklärung: Wer wie ​Wirecard​ und ​N26​ begehrte Tech-Talente anziehen möchte, muss sie auch mit guten Verdienstmöglichkeiten locken.

Hohe Boni in der Finanzbranche: Gesamtvergütung fällt teils beträchtlich höher aus

Gerade in der Finanzwirtschaft ist die Grundvergütung häufig nur die "halbe Miete". Durch Bonuszahlungen fällt die Gesamtvergütung häufig noch höher aus. Ein Beispiel nach Gehaltsangaben auf Glassdoor: Eine Führungskraft mit dem Titel "Direktor/in" verdient bei Deutsche Bank im Schnitt ein Jahresgrundgehalt ​von rund 130.000 Euro​. Die durchschnittliche Bonuszahlung auf dieser Position beläuft sich auf rund 35.000 Euro und würde das Gesamteinkommen noch einmal um 27 Prozent in die Höhe schrauben. Zum Vergleich: Ein/e "Direktor/in" bei der Commerzbank verdient im Schnitt rund ​120.000 Euro​ und rund 28.000 Euro (23 Prozent) an Bonuszahlungen. Selbst Angestellte, die nicht im Finanzbereich arbeiten, profitieren von Boni-Regelungen. So kann ein/e Software-Entwickler/in bei Wirecard das Jahreseinkommen von rund ​64.000 Euro​ bei Zielerreichung um circa 8 Prozent aufbessern.

Auch interessant: In diesen Berufen winkt Fachkräften das höchste Gehalt.

Video: Bewerbungsgespräch - Wichtige Tipps für die Gehaltsverhandlung

Wollen Sie über aktuelle Karriere-News auf dem Laufenden bleiben? Dann folgen Sie unserer Branchenseite auf dem Karriereportal Xing.

*merkur.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Zentral-Redaktionsnetzwerks.