Besitzen Sie diese 2-Euro-Münze? Dann kassieren Sie bis zu zwei Millionen Euro

So etwas gab es noch nie: Ein Verkäufer will im Besitz einer solch seltenen 2-Euro-Münze sein, dass er jetzt Millionen dafür auf eBay Kleinanzeigen verlangt.

Auf den ersten Blick scheint es nur eine gewöhnliche 2-Euro-Münze aus Deutschland zu sein. Doch auf den zweiten Blick haut einen der Preis, den der Verkäufer verlangt, fast aus den Socken. Auf eBay-Kleinanzeigen sorgt er jetzt für Furore.

2-Euro-Münze entpuppt sich als Spiegelei-Fehlprägung - aber ist sie zwei Millionen Euro wert?

Denn die Summe die er für das gute Stück verlangt, gab es so noch nie auf dem Online-Marktplatz! Satte zwei Millionen Euro will der Auktionär aus Bayern für die "Fehlprägung in sehr guten Zustand" haben. Und der Mann preist die Münze auch mit so vielen Superlativen an, dass man nicht anders kann, als sich das gute Stück genauer anzusehen.

"Es ist eine Rarität!! Es ist einmalig", erklärt der Verkäufer aufgeregt in der Beschreibung. Doch was ist denn das Besondere an dem Geldstück? Auf den beiden Bildern, die er gepostet hat, ist auf der Zahlseite zu erkennen, dass es sich hierbei um ein sogenanntes Spiegelei handelt.

Bei dieser Fehlprägung scheint der innere, gelbe Teil der Münze, die sogenannte Pille, in den äußeren Münzenrand geschwappt zu sein. Er ist nicht exakt in der Mitte gesetzt wie üblich, sondern ist leicht verlagert bzw. die Farbe ist verlaufen. Doch ob dieses Prachtstück wirklich Millionen wert ist? Schön ist es ja …

jp

