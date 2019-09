Hartz 4-Empfängerin (38) ermogelt sich Luxus-Reise für unglaubliche 53.000 Euro - mit bösen Folgen

Eine 38-jährige Frau hat bei einem Reiseanbieter einen Luxusurlaub nach Australien gebucht. Kostenpunkt: stolze 53.000 Euro. Jetzt steht sie vor Gericht.

53.000 Euro in drei Wochen: So viel Geld hat eine 38-jährige Frau auf den Kopf gehauen. Sie hatte das Geld für einen Luxusurlaub nach Australien ausgegeben. Das Pikante daran: Die Deutsche besitzt gar kein Geld. Angeblich soll sie sogar Hartz 4 beziehen. Nun steht sie vor dem Landgericht Frankfurt. Doch woher hatte die Frau das viele Geld?

Frau gibt sich als reich aus - und bucht Luxusreise für 53.000 Euro

Schließlich soll sie laut dem Gericht nur einen Hartz 4-Regelsatz von 424 Euro pro Monat erhalten. Auf eine Reise dieser Art hätte sie sehr lange sparen müssen, heißt es weiter.

Angeblich soll die 38-Jährige eine perfide Masche angewandt haben und die Mitarbeiter des Reiseunternehmens dreist getäuscht haben. So soll sie ihnen Glauben gemacht haben, eine zahlungsfreu dige und sehr reiche Kundin zu sein. Anfangs schöpfte niemand Verdacht, doch als die Hartz 4-Empfängerin dann auch noch eine Kreuzfahrt buchen wollte, wurden die Mitarbeiter misstrauisch.

Hartz 4-Empfängerin ergaunert Luxus-Reise - jetzt steht sie vor Gericht

Schließlich hatte die 38-Jährige bis dato noch immer keinen einzigen Cent überwiesen. Infolgedessen zeigte der Inhaber des Unternehmens die Frau bei der Polizei an. Im April wurde sie schließlich in einem ersten Prozess zu 16 Monaten Haft verurteilt.

Doch ob diese in eine Bewährungsstrafe umgewandt wird, soll noch entschieden werden. Der Grund dafür: Die Frau gab nun an, eine neue Arbeitsstelle zu haben und dadurch in der Lage zu sein, die Schulden in Höhe von 36.000 Euro an das Reisebüro zurückzuzahlen.

