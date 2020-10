Höhle der Löwen (VOX): Start-up „Nui Cosmetics“ stellt veganes Make-up vor

Laura Knops

Hat sich schon früh dafür interessiert, was in unserem Körper passiert. Nach ihrem Psychologie-Studium ging sie zunächst in die Forschung. Dabei erkannte sie: Medizinische Studien müssen richtig gelesen und interpretiert werden, um bei Patienten etwas zu bewirken. Seitdem versucht sie, News aus Medizin, Psychologie und Gesundheit verständlich zu verpacken.