„Höhle der Löwen“ (VOX): Investor Carsten Maschmeyer schimpft über Cracker-Geschmack

AHO.BIO AUS BAD MÜNDER

+ © Bernd-Michael Maurer / TV NOW Noch haben die beiden Gründer von AHO Bio - Alexander Wies (links) und Jannis Birth (rechts) - gut Lachen. Doch wird den Löwen der Cracker schmecken? © Bernd-Michael Maurer / TV NOW

Ernährung ist in „Die Höhle der Löwen“ ein Dauerbrenner. Doch ob die beiden Gründer von „AHO.BIO“, einem veganen Cracker aus Bad Münder die Löwen zu einem Investment bewegen können wird in der letzten Folge der VOX-Sendung in diesem Jahr eine Frage des Geschmacks.