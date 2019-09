"Die Höhle der Löwen": Ein Franke will seinen Fußballverein pushen - mit dieser genialen Idee

In der dritten Folge der neuen Staffel der Kult-Sendung geht es wieder um Deals und riesige Summen. Auch ein Franke ist mit dabei - und will mit seinen "Stickerstars" punkten.

Heute Abend, den 17. September 2019, geht es in der "Höhle der Löwen" wieder rund: Dann geht die Kult-Gründershow bereits in die dritte Runde. Während in der letzten Folge ein Gründer-Team mit seinen nachhaltigen Kaffeekapseln aus Holz den ersten Millionen-Deal absahnte, müssen sich nun wieder neue Jungunternehmer der Jury beweisen.

"Die Höhle der Löwen": Franke will mit "Stickerstars" Fußballfans und Investoren begeistern

Darunter auch Michael Janek aus dem unterfränkischen Aidhausen. Der Gründer will ebenfalls die Gunst von Maschmeyer, Dümmel & Co. in "Die Höhle der Löwen" mit seinen "Stickerstars" erringen. Janek ist passionierter Fußballfan und Sticker-Sammler. Schon zur Fußball-EM im Jahr 1992 hatte er sein erstes Sticker-Album vollgeklebt. 20 Jahre später haben er und seine Kollegen Fabian Bönsch aus Hannover und Mirko Lauterbach aus Bamberg ein eigenes Sticker-Album herausgebracht.

Dieses soll einfachen Fußball-Vereinen dabei helfen, ihre Mitglieder vorzustellen und einer breiten Masse mit einem eigenen Sammelalbum zugänglich zu machen. Dabei war der TSV Aidhausen der erste Amateurverein, der mit einem Album des Startups ausgestattet wurde. "Uns geht es vor allem darum, einer Gemeinschaft ein Gesicht zu geben", erklärt Janek gegenüber dem Newsportal Nordbayern.de.

Regionale Vereine fördern - das ist das Ziel von "Stickerstars"

Doch nicht nur Fußball-, sondern auch Karnevalsvereine und Freiwillige Feuerwehren sollen bereits bei "Stickerstars" Sammelalben bestellt haben, heißt es weiter. Insgesamt arbeitet das Startup im deutschsprachigen Raum bereits mit über 600 Vereinen zusammen! Ob das die "Löwen" um Maschmeyer beeindrucken wird? Schließlich wollen Janek und seine Kollegen 800.000 Euro von den Investoren - im Gegenzug würden sie zehn Prozent ihrer Firmenanteile abgeben. Es wird also spannend!

