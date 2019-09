In der neuen Staffel von "Die Höhle der Löwen" geht es heiß her.

Einem "Löwen" aus "Die Höhle der Löwen" reicht's jetzt: In der neuen Folge der sechsten Staffel geht er mit den Gründern mächtig ins Gericht. Wer es abbekommt, erfahren Sie hier.

"Die Höhle der Löwen": "Dieses Gewäsch" - dieser Investor rastet in Folge 4 mächtig aus

Schon vorab haben Maschmeyer, Thelen & Co. erklärt, dass die sechste Staffel der Kult-Show "Die Höhle der Löwen" nichts für schwache Nerven sei. So prophezeiten sie, dass die neuen Folgen nicht nur unterhaltsamer, sondern auch der (Konkurrenz-)Druck härter werden würde. Schließlich könnten nur ehrgeizige Gründer die Investoren von sich und ihren Geschäftsideen überzeugen, wenn sie den perfekten Pitch abliefern.

"Die Höhle der Löwen": In der vierten Folge wird der Druck auf die Gründer riesig

Und der hat hierfür folgende "Zutaten": eine faire Unternehmensbewertung, eine geniale Präsentation der Geschäftsidee und eine gute Selbsteinschätzung. Doch das scheint heute Abend, den 24. September, in der vierten Folge der sechsten Staffel nicht bei allen der Fall zu sein.

"Also, eine unternehmerische Entscheidung ist immer mit Intuition und Emotion verbunden. Erstens ist es für mich entscheidend, dass ich ein Geschäftsmodell erkenne, aus dem eine Firma mit einem Potenzial von zehn, 20, 30 Millionen Euro Umsatz entstehen kann. Und zweitens die Persönlichkeit des Gründers. Da muss ich erkennen, dass aus diesem Erfinder auch ein größerer Unternehmer wird, der 50 oder 100 Mitarbeiter führen kann", erklärte "Löwe" Dr. Georg Kofler bereits vorab im "OKmag.de"-Interview.

"Das ist Gewäsch": "Löwe" platzt der Kragen - dann teilt er gegen Gründer mächtig aus

Doch heute Abend soll ihn in dieser Hinsicht kaum jemand überzeugt haben können - am Ende platzt ihm sogar der Kragen! Bereits der Trailer zur Sendung verrät, dass es in der vierten Folge von "Die Höhle der Löwen" heiß hergehen wird. So geigt der gebürtige Südtiroler einigen Gründern seine Meinung. Es fallen Sätze wie: "Ich kann das schon gar nicht mehr hören, dieses Gewäsch. Ich finde euch total unglaubwürdig." An einer anderen Stelle meint er sogar: "Eure Bewertung ist absurd. Das ist typisch, jetzt möchte ich mit einem Schritt zum Multimillionär."

Schließlich : "Ich bin Unternehmer, ich gehe mit Kapital um und ich bekenne mich dazu und wir sind nicht per Du! Unter Multimillionären ist man eine Weile beim Sie." Harter Tobak! Doch wen meint der Investor nur damit? Etwa den Schweizer Jungunternehmer Fabian Zbinden, der den Leuten mit seinem Unternehmen "LaRibollita" frische und gesunde Instantgerichte nach Hause liefern will? Dafür bietet er den "Löwen" 42.000 Euro für 20 Prozent der Firmenanteile und vollen Körpereinsatz. Aber ob das am Ende auch reicht?

