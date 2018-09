Dieses "sensationelle Produkt" räumt in "Die Höhle der Löwen" ab - doch taugt es was?

In der vierten Folge der aktuellen Staffel von "Die Höhle der Löwen" können zwei Gründerinnen die Juroren von ihrer Erfindung überzeugen. Doch taugt die wirklich was?

Am gestrigen Dienstagabend (25. September) kämpften wieder einige Gründer um die Gunst - und die Investitionen - der Juroren um Ralf Dümmel, Judith Williams & Co. in der "Höhle der Löwen" auf Vox. Neben einem elektrischen Rollator oder Fotokameraverleih wollten auch Marcella Müller und Carolin Schuberth mit ihren kuschligen "Waschies" einen bleibenden Eindruck hinterlassen.

"Waschies" sorgen für Begeisterungsstürme in "Die Höhle der Löwen"

Das taten sie auch - indem sie ihre nachhaltigen, wiederverwendbaren Pads aus Hightech-Fasern an einem Model vorführten. Dieses war in Nullkommanix abgeschminkt - und das Beste daran: Die Pads sollen nicht kratzen und das Gesicht schonend von Make-Up, Schmutz und Co. reinigen. Alles, was man lediglich noch dazu brauche, sei ein wenig warmes Wasser. Auch für die Baby-Hygiene gäbe es bereits eine Linie mit Wasch-Pads, fügten die Kulmbacherinnen hinzu.

50.000 Euro bräuchten die beiden Gründerinnen, um den Vertrieb ihrer Produkte anzukurbeln - dafür wollten sie zehn Prozent ihrer Firmenanteile abgeben. Die Löwen Judith Williams und Ralf Dümmel zeigten sich sofort begeistert - so attestierte der Vertriebler den Gründerinnen nach ihrem Pitch: "Mega-Auftritt, ein super Produkt, ein sensationelles Produkt." Er verspricht ihnen den ganz großen Durchbruch, bietet die 50.000 Euro allerdings nur gegen das Doppelte der Anteile an. Dennoch erhält Dümmel zur großen Freude am Ende den Zuschlag.

Stern macht den Test: Halten die nachhaltigen Abschmink-Pads auch ihre Versprechen?

Doch taugen die Abschmink-Pads wirklich was? Das hat vorab eine Redakteurin von Stern Online getestet. Ihr Fazit fällt überraschend positiv aus: Die Pads bekommen sogar starkes Make-Up schnell und gründlich herunter, allerdings fühlt sich die Gesichtshaut danach etwas ausgetrocknet an. Gereizt oder gerötet sei sie allerdings nicht gewesen. Weiteres Schmankerl: Die Schminke lässt sich aus dem Pad einfach mit warmem Wasser wieder herauswaschen bzw. -drücken. Dennoch bleibt es hygienisch und kann mehrmals benutzt werden. Dann einfach ab in die Waschmaschine - und schon ist es wieder lupenrein sauber.

