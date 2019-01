Hat Ihre 2-Euro-Münze genau diesen Makel? Dann sind 80.000 Euro drin

Griechenland, Portugal oder Deutschland: 2-Euro-Münzen sind unter Sammlern gerade extrem gefragt. Fehlprägungen oder Gedenkstücke sorgen für Preis-Rallyes im fünfstelligen Bereich.

Auf den ersten Blick scheint sie nichts Besonderes an sich zu haben. Schließlich trägt jede 2-Euro-Münze aus Österreich das Konterfei von Bertha von Suttner, einer der bekanntesten Friedenskämpferin des beginnenden 19. Jahrhunderts.

2-Euro-Münze mit berühmter Persönlichkeit: Ist sie 80.000 Euro wert?

Auf dem Marktplatz eBay finden sich jedoch gleich zwei prachtvolle Exemplare mit der schillernden Persönlichkeit aus dem Jahre 2002. Der Verkäufer will dafür satte 80.000 Euro haben - schließlich habe er auch allen Grund dazu! So handele es sich ihm zufolge um zwei Fehlprägungen, wie auf den dazu gehörigen Bildern ersichtlich.

Fehlprägung "dank" zu viel Material bei Prägevorgang

Der Verkäufer weist in der Beschreibung darauf hin, dass ein Überschuss an Material an Nase, Ohr und im Haar hänge. Dieses "Malheur" muss wohl während des Prägeprozesses geschehen sein. Was für manchen ein Makel darstellt, will der Auktionator nun zu Geld machen. Ob er auch den großen Coup landen wird, wird sich allerdings zeigen.

