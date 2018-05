Jetzt wird's eklig: Hier ist "Fleisch-Geld" im Umlauf

Vegetarier und Veganer sind entsetzt - die neuen britischen Geldnoten sollen Spuren von tierischem Fett aufweisen. Doch das geschieht sogar auf der ganzen Welt.

Bereits 2016 sorgte ein Bericht in Großbritannien und Kanada für Furore, als sich herausstellte, dass den Geldnoten dieser Länder Spuren von Tierfett anhaften. Seitdem gingen Vegetarier und Veganer auf die Barrikaden und verlangten lautstark, dass die Regierungen dem Treiben Einhalt gebieten.

Tierische Bestandteile auf britischen Pfund nachgewiesen - so reagiert jetzt die "Bank of England"

Doch bis dato hat sich nichts getan - stattdessen verkündete die "Bank of England" kürzlich, dass auch die neuen britischen Pfund-Geldscheine die umstrittene Substanz enthalten. Zwar habe man nach dem Shitstorm darüber nachgedacht, diese zu zerstören und nochmals neu zu produzieren, allerdings stellte sich das Unterfangen als zu teuer heraus. Doch warum wird Tierfett überhaupt verwendet - und warum ist es in Verruf geraten?

Dabei soll es sich um Rindertalg handeln, welcher von harter Konsistenz ist und sich üblicherweise als Fett um die inneren Organe des Tieres ansammelt. Wegen seines tierischen Ursprungs wird er von der vegetarisch/veganen Gemeinde weitestgehend gemieden.

Alles wie geschmiert? Bei diesen Währungen weltweit schon

Da er allerdings sehr viel Stearinsäure aufweist, wird er gerne in der Geldherstellung eingesetzt. Schließlich sorgt die Fettsäure dafür, dass der Geldschein schön geschmeidig ist und gut in den Händen liegt, da sie einen antistatischen bzw. Anti-Rutsch-Effekt bewirkt. Aus diesem Grund kommt der Talg auch in anderen Bereichen zum Einsatz, unter anderem in Kosmetika, Seifen, Kerzen, Stiften und Plastiktüten.

Allerdings sollen die Geldscheine weniger als ein Prozent der Substanz aufweisen. Der Talg kommt daher nur in Spuren vor.

auf Geldscheinen von mindestens 22 weiteren Länder weltweit Spuren von Tierfett nachgewiesen worden sein. Diese sind: Australien erstmals entdeckt 1988 Brunei erstmals entdeckt 1996 Chile erstmals entdeckt 2004 Costa Rica erstmals entdeckt 2011 Dominikanische Republik erstmals entdeckt 2010 Guatemala erstmals entdeckt 2007 Honduras erstmals entdeckt 2010 Hong Kong erstmals entdeckt 2007 Malaysia erstmals entdeckt 1998 Mauritius erstmals entdeckt 2013 Mauretanien erstmals entdeckt 2014 Mexiko erstmals entdeckt 2002 Mosambik erstmals entdeckt 2011 Neuseeland erstmals entdeckt 1999 Nicaragua erstmals entdeckt 2009 Nigeria erstmals entdeckt 2007 Papua-Neuguinea erstmals entdeckt 1991 Paraguay erstmals entdeckt 2009 Rumänien erstmals entdeckt 1999 Singapur erstmals entdeckt 1991 Vanuatu erstmals entdeckt 2010 Vietnam erstmals entdeckt 2001 Großbritannien ist jedoch nicht das einzige Land auf der Welt, dass tierische Bestandteile für die Herstellung von Geldnoten verwendet. So sollen laut dem News-Portal Gizmodo worden sein. Diese sind:

