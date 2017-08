Krass: So teuer ist der Strom in deutschen Uni-Städten

Wo ist der Strom am günstigsten in Deutschland? Und was ist besser - alleine wohnen oder in einer WG?

Wer zum Semesterbeginn in einer der deutschen Uni-Städte zieht, wird staunen. Die Strompreise sind ganz schön happig. Wo es am günstigsten ist, erfahren Sie hier.

Studiengebühren, ÖPNV-Ticket, Miete: Schon vor dem Semesterstart herrscht bei vielen Studenten Ebbe in der Haushaltskasse. Zusätzlich belasten hohe Strompreise das schmale Budget. In deutschen Uni-Städten unterscheiden sich die Stromkosten zum Teil stark.

Zwischen günstigster und teuerster Uni-Stadt liegen knapp 20 Prozent – das Vergleichsportal TopTarif zeigt, wo Studenten die Stromrechnung am meisten fürchten müssen und was sie dagegen tun können.

Single-Wohnung: Strom in Lüneburg, Frankfurt am Main und Leipzig am teuersten

Die höchsten Stromkosten werden in der niedersächsischen Universitätsstadt Lüneburg fällig. Ein alleinlebender Student zahlt hier jährlich 732 Euro für 2.000 Kilowattstunden (kWh) Strom in der Grundversorgung. Teuer ist es auch in Frankfurt am Main und Leipzig (jeweils 695 Euro) sowie in Berlin (694 Euro).

Am günstigsten kommen alleinlebende Studenten in Düsseldorf (590 Euro), Hildesheim (593 Euro), Bonn (595 Euro) und Osnabrück (597 Euro) weg.

"Die Stromkosten sollten für die Wahl der Uni-Stadt zwar keine Rolle spielen, gut beraten sind Studenten jedoch, wenn sie sich beim Einzug in die neue Wohnung einen günstigen Anbieter suchen", empfiehlt Dr. Arnd Schröder, Geschäftsführer des Vergleichsportals TopTarif.

"Denn sobald das erste Mal das Licht angeknipst wird, kommt automatisch ein Vertrag mit dem örtlichen Stromversorger zustande. Und der ist in der Regel der Teuerste auf dem Markt."

Ein Anbieterwechsel kann die Kosten deutlich senken. Singles sparen in den deutschen Uni-Städten durchschnittlich 191 Euro, wenn sie aus der Grundversorgung zu einem günstigen Tarif wechseln.

Hier die ausführliche Tabelle zu Strompreise für Single-Haushalt: 2.000kWh

Stadt Bundesland Grundversorgungstarif Günstigster Tarif Preisdifferenz Aachen Nordrhein-Westfalen 643 € 449 € 194 € Augsburg Bayern 683 € 438 € 245 € Bamberg Bayern 673 € 468 € 204 € Bayreuth Bayern 632 € 454 € 178 € Berlin Berlin 694 € 468 € 227 € Bielefeld Nordrhein-Westfalen 656 € 462 € 195 € Bochum Nordrhein-Westfalen 633 € 469 € 164 € Bonn Nordrhein-Westfalen 595 € 389 € 206 € Braunschweig Niedersachsen 644 € 474 € 170 € Bremen Bremen 617 € 450 € 166 € Chemnitz Sachsen 645 € 481 € 163 € Clausthal-Zellerfeld Niedersachsen 656 € 479 € 177 € Cottbus Brandenburg 660 € 469 € 191 € Darmstadt Hessen 680 € 464 € 216 € Dortmund Nordrhein-Westfalen 678 € 443 € 236 € Dresden Sachsen 631 € 505 € 126 € Duisburg Nordrhein-Westfalen 650 € 454 € 196 € Düsseldorf Nordrhein-Westfalen 590 € 427 € 164 € Eichstätt Bayern 631 € 448 € 183 € Erfurt Thüringen 674 € 492 € 182 € Erlangen Bayern 620 € 459 € 161 € Essen Nordrhein-Westfalen 671 € 483 € 188 € Flensburg Schleswig-Holstein 689 € 517 € 172 € Frankfurt (Oder) Brandenburg 613 € 457 € 156 € Frankfurt am Main Hessen 695 € 489 € 206 € Freiberg Sachsen 658 € 455 € 203 € Freiburg Baden-Württemberg 624 € 434 € 190 € Friedrichshafen Baden-Württemberg 651 € 421 € 230 € Gießen Hessen 645 € 474 € 171 € Göttingen Niedersachsen 672 € 506 € 166 € Greifswald Mecklenburg-Vorpommern 608 € 439 € 169 € Halle (Saale) Sachsen-Anhalt 617 € 492 € 125 € Hamburg Hamburg 685 € 482 € 202 € Hannover Niedersachsen 652 € 479 € 173 € Heidelberg Baden-Württemberg 678 € 466 € 212 € Hildesheim Niedersachsen 593 € 408 € 185 € Ilmenau Thüringen 676 € 503 € 173 € Jena Thüringen 674 € 463 € 211 € Kaiserslautern Rheinland-Pfalz 681 € 451 € 230 € Karlsruhe Baden-Württemberg 630 € 435 € 195 € Kassel Hessen 682 € 504 € 178 € Kiel Schleswig-Holstein 685 € 498 € 187 € Koblenz Rheinland-Pfalz 657 € 455 € 201 € Köln Nordrhein-Westfalen 648 € 480 € 168 € Konstanz Baden-Württemberg 657 € 440 € 217 € Landau Bayern 627 € 509 € 117 € Leipzig Sachsen 695 € 504 € 191 € Lübeck Schleswig-Holstein 673 € 481 € 192 € Lüneburg Niedersachsen 732 € 512 € 220 € Magdeburg Sachsen-Anhalt 651 € 476 € 175 € Mainz Rheinland-Pfalz 680 € 449 € 231 € Mannheim Baden-Württemberg 654 € 449 € 205 € Marburg Hessen 645 € 451 € 194 € München Bayern 664 € 494 € 170 € Münster Nordrhein-Westfalen 603 € 441 € 162 € Oldenburg Niedersachsen 689 € 512 € 177 € Osnabrück Niedersachsen 597 € 427 € 170 € Paderborn Nordrhein-Westfalen 665 € 495 € 171 € Passau Bayern 646 € 477 € 169 € Potsdam Brandenburg 659 € 448 € 211 € Regensburg Bayern 624 € 439 € 184 € Rostock Mecklenburg-Vorpommern 616 € 429 € 186 € Saarbrücken Saarland 638 € 432 € 205 € Siegen Nordrhein-Westfalen 671 € 470 € 201 € Speyer Rheinland-Pfalz 651 € 451 € 199 € Stuttgart Baden-Württemberg 669 € 436 € 233 € Trier Rheinland-Pfalz 667 € 432 € 235 € Tübingen Baden-Württemberg 680 € 465 € 214 € Ulm Baden-Württemberg 667 € 469 € 198 € Vallendar Rheinland-Pfalz 657 € 440 € 217 € Vechta Niedersachsen 689 € 508 € 180 € Weimar Thüringen 691 € 457 € 235 € Wiesbaden Hessen 623 € 457 € 167 € Witten Nordrhein-Westfalen 641 € 453 € 188 € Wuppertal Nordrhein-Westfalen 690 € 476 € 214 € Würzburg Bayern 691 € 459 € 232 €

Studenten-WGs sparen durchschnittlich rund 400 Euro

In einer Wohngemeinschaft haben Studenten den Vorteil, dass sie sich die Verbrauchskosten für Strom untereinander aufteilen können. Pro Kopf zahlen sie also meist weniger als Singles. Doch dafür ist der Verbrauch höher und die Ersparnis ebenfalls: Eine drei- bis vierköpfige WG mit einem Jahresverbrauch von 4.000 kWh Strom spart in deutschen Uni-Städten durchschnittlich 397 Euro.

Am größten ist die Ersparnis für Weimarer Studenten: Hier werden 1.313 Euro im örtlichen Grundversorgungstarif fällig. Beim günstigsten Anbieter kostet die gleiche Menge Strom nur 799 Euro – das sind über 500 Euro für die WG-Kasse.

Hier die ausführliche Tabelle zu Strompreise für WG-Haushalt: 4.000 kWh

Stadt Bundesland Grundversorgungstarif Günstigster Tarif Preisdifferenz Aachen Nordrhein-Westfalen 1.213 € 779 € 434 € Augsburg Bayern 1.214 € 750 € 464 € Bamberg Bayern 1.275 € 821 € 454 € Bayreuth Bayern 1.142 € 784 € 358 € Berlin Berlin 1.290 € 819 € 471 € Bielefeld Nordrhein-Westfalen 1.190 € 810 € 379 € Bochum Nordrhein-Westfalen 1.146 € 815 € 331 € Bonn Nordrhein-Westfalen 1.098 € 728 € 370 € Braunschweig Niedersachsen 1.205 € 829 € 376 € Bremen Bremen 1.120 € 782 € 339 € Chemnitz Sachsen 1.185 € 823 € 363 € Clausthal-Zellerfeld Niedersachsen 1.216 € 830 € 386 € Cottbus Brandenburg 1.231 € 865 € 366 € Darmstadt Hessen 1.227 € 805 € 422 € Dortmund Nordrhein-Westfalen 1.259 € 793 € 465 € Dresden Sachsen 1.177 € 877 € 300 € Duisburg Nordrhein-Westfalen 1.226 € 788 € 438 € Düsseldorf Nordrhein-Westfalen 1.112 € 773 € 339 € Eichstätt Bayern 1.172 € 812 € 359 € Erfurt Thüringen 1.238 € 842 € 396 € Erlangen Bayern 1.178 € 861 € 317 € Essen Nordrhein-Westfalen 1.242 € 826 € 416 € Flensburg Schleswig-Holstein 1.288 € 949 € 340 € Frankfurt (Oder) Brandenburg 1.136 € 793 € 343 € Frankfurt am Main Hessen 1.319 € 869 € 449 € Freiberg Sachsen 1.227 € 865 € 363 € Freiburg Baden-Württemberg 1.108 € 750 € 359 € Friedrichshafen Baden-Württemberg 1.209 € 757 € 453 € Gießen Hessen 1.196 € 812 € 383 € Göttingen Niedersachsen 1.236 € 848 € 388 € Greifswald Mecklenburg-Vorpommern 1.126 € 767 € 359 € Halle (Saale) Sachsen-Anhalt 1.153 € 847 € 305 € Hamburg Hamburg 1.268 € 838 € 430 € Hannover Niedersachsen 1.231 € 840 € 391 € Heidelberg Baden-Württemberg 1.256 € 820 € 436 € Hildesheim Niedersachsen 1.120 € 741 € 379 € Ilmenau Thüringen 1.266 € 869 € 397 € Jena Thüringen 1.225 € 806 € 419 € Kaiserslautern Rheinland-Pfalz 1.247 € 787 € 460 € Karlsruhe Baden-Württemberg 1.156 € 778 € 377 € Kassel Hessen 1.234 € 848 € 386 € Kiel Schleswig-Holstein 1.276 € 833 € 442 € Koblenz Rheinland-Pfalz 1.207 € 790 € 417 € Köln Nordrhein-Westfalen 1.153 € 828 € 325 € Konstanz Baden-Württemberg 1.212 € 779 € 432 € Landau Bayern 1.134 € 848 € 286 € Leipzig Sachsen 1.276 € 865 € 411 € Lübeck Schleswig-Holstein 1.277 € 835 € 442 € Lüneburg Niedersachsen 1.346 € 864 € 482 € Magdeburg Sachsen-Anhalt 1.251 € 849 € 401 € Mainz Rheinland-Pfalz 1.227 € 799 € 428 € Mannheim Baden-Württemberg 1.217 € 777 € 440 € Marburg Hessen 1.191 € 791 € 400 € München Bayern 1.204 € 849 € 355 € Münster Nordrhein-Westfalen 1.114 € 769 € 345 € Oldenburg Niedersachsen 1.241 € 873 € 368 € Osnabrück Niedersachsen 1.113 € 811 € 301 € Paderborn Nordrhein-Westfalen 1.223 € 847 € 376 € Passau Bayern 1.171 € 817 € 353 € Potsdam Brandenburg 1.240 € 811 € 429 € Regensburg Bayern 1.161 € 766 € 395 € Rostock Mecklenburg-Vorpommern 1.172 € 772 € 400 € Saarbrücken Saarland 1.203 € 765 € 437 € Siegen Nordrhein-Westfalen 1.242 € 811 € 431 € Speyer Rheinland-Pfalz 1.190 € 798 € 393 € Stuttgart Baden-Württemberg 1.243 € 799 € 444 € Trier Rheinland-Pfalz 1.213 € 760 € 453 € Tübingen Baden-Württemberg 1.241 € 829 € 412 € Ulm Baden-Württemberg 1.225 € 781 € 445 € Vallendar Rheinland-Pfalz 1.207 € 766 € 441 € Vechta Niedersachsen 1.241 € 858 € 382 € Weimar Thüringen 1.313 € 799 € 515 € Wiesbaden Hessen 1.178 € 804 € 373 € Witten Nordrhein-Westfalen 1.189 € 805 € 384 € Wuppertal Nordrhein-Westfalen 1.258 € 811 € 446 € Würzburg Bayern 1.240 € 790 € 449 €

Regionale Unterschiede durch Netzentgelte

Der Strompreis für Privatkunden setzt sich im Wesentlichen aus drei Bestandteilen zusammen: den staatlich regulierten Steuern und Umlagen (z. B. EEG-Umlage und Stromsteuer), den Netzentgelten und den Kosten für Beschaffung, Marge und Vertrieb.

Letzteres wird vor allem durch den starken Wettbewerb am Strommarkt beeinflusst und fällt je nach Versorger unterschiedlich hoch aus. "Das ist die größte Stellschraube für alle Privatkunden. Wer hier aktiv wird und die großen Preisdifferenzen für sich nutzt, reduziert seine jährlichen Kosten merklich", sagt Schröder.

Für die regionalen Preisunterschiede sind vor allem die Netzentgelte verantwortlich, die die Netzbetreiber für die Durchleitung von Strom erheben. Sie unterscheiden sich je nach Bundesland stark.

In strukturschwachen Regionen mit geringer Bevölkerungsdichte zahlen Verbraucher höhere Entgelte, weil die Kosten auf entsprechend weniger Haushalte umgelegt werden können. Das trifft besonders auf den Osten Deutschlands zu. Insgesamt machen die Netzentgelte rund ein Viertel des Strompreises aus.

Vorgehensweise beim Stromvergleich der deutschen Uni-Städte

Für die vorliegende Auswertung wurden im August die Grundversorgungstarife sowie die günstigsten Tarife für 76 deutsche Universitätsstädte ermittelt.

Für einen Single-Haushalt wurde ein durchschnittlicher Jahresverbrauch von 2.000 kWh angenommen – für Wohngemeinschaften 4.000 kWh.

