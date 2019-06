Ideen finden: Das machen kreative Menschen anders

Unsere Welt wird immer schneller und immer schneller müssen neue Ideen her. Wer mithalten will, muss kreativ sein. Doch was macht diese Kreativität eigentlich aus?

Sie sind chaotisch, sprunghaft und irgendwie weltfremd - heißt es. Kreative Menschen betrachten die Welt mit anderen Augen und sehen in ihr andere Möglichkeiten. Seit Jahren versuchen Hirnforscher und Psychologen herauszufinden, worin diese Kreativität besteht. Fest steht nur: Sie entsteht im Gehirn.

Kreative Menschen brechen aus gewohnten Mustern aus

Wollen Sie auch kreativ sein? Dann tun Sie das, was kreative Menschen tun: Beobachten Sie Ihre Umwelt genau. Was Sie beobachten, bringt Sie auf neue Ideen. Seien Sie neugierig. Probieren Sie neue Dinge aus, erweitern Sie Ihren Erfahrungsschatz und schauen Sie über den Tellerrand. Unterhalten Sie sich mit Menschen, die anders sind als Sie, und lassen Sie sich deren Leben erzählen. Gehen Sie unbekannte Risiken ein und machen Sie Fehler. Lassen Sie sich eines Besseren belehren und ändern Sie Ihre Meinungen. Sehen Sie die Welt als Ihren Spielplatz an und verfolgen Sie Ihre Leidenschaften.

Und dann ziehen Sie sich zurück, gehen Sie in sich und lassen Sie Ihre Gedanken schweifen. Kreative Menschen träumen nicht nur nachts. Wenn Sie auch mal tagsüber Ihre Gedanken einfach plätschern lassen, erreichen Sie einen entspannten Zustand, in dem die Erinnerungs- und Lernfähigkeit erhöht sind, schreibt die Online-Plattform Karriere-Bibel. Und schauen Sie dann einfach mal, wo Ihre Gedanken landen - vielleicht in einer Ecke, in der Sie noch nie zuvor gewesen sind.

Ebenfalls interessant: Machen Sie's wie Steve Jobs: Zehn Karrieretipps, die Sie sich zu Herzen nehmen sollten.

Kreative Arbeitsatmosphäre

Wenn all diese Möglichkeiten an Ihrem Arbeitsplatz gegeben sind und Sie ohne Zeitdruck Ihre Ideen entstehen lassen können, dann nutzen Sie die Chance: Lassen Sie sich auf ein paar der Dinge ein, die kreative Menschen tun und überraschen Sie Vorgesetzte und Arbeitskollegen mit frischen Ideen.

vro