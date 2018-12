Lösung zu Bilder-Rätsel: Sehen Sie, wo sich der verflixte Hase versteckt?

Ein Hase zwischen tausenden Katzen: Haben Sie Meister Lampe ausfindig gemacht? Falls nicht, verraten wir Ihnen hier die Lösung zu unserem Bilder-Rätsel.

Na, sind Sie schon der Verzweiflung nahe? Oder war dieses Bilder-Rätsel Ihre leichteste Übung? Wie dem auch sei, die Auflösung kommt sofort.

Um dieses Bilder-Rätsel ging es:

Sie erinnern sich? Der ungarische Comic-Zeichner Gergely Dudás alias "Dudolf" teilte einst dieses Bild auf Facebook, verbunden mit dem Hinweis, dass sich ein Hase unter all den Katzen verstecke. Haben Sie den Mümmelmann entdeckt?

Die Lösung:

"Das kann doch nicht so schwer sein", könnte man meinen. Schließlich verrät sich der Hase doch schon allein mit seinen langen Ohren...? Doch Meister Lampe ist in diesem Bild wahrlich ein Meister... nämlich der Tarnung. Die Katzen machen es ihm aber auch zu einfach: Die frechen Miezen halten allesamt ihre langen Schwänzchen in die Höhe und lassen so die verräterischen Hasen-Lauscher quasi unsichtbar erscheinen.

Auf der Suche nach dem vermaledeiten Tier springen dem geneigten User dann auch noch allerlei Nebensächlichkeiten ins Auge: eine Maus hier, eine pinke Schleife dort... und der grüne Katzenteufel macht die Suche auch nicht gerade einfacher. Okay, jetzt haben wir Sie genug auf die Folter gespannt.

So finden Sie den Hasen:

Sehen Sie den grünen Katzenteufel in der unteren Hälfte des Bildes? Wandern Sie mit Ihren Augen nun auf einer diagonalen Linie nach links oben... vier Tiere weiter sitzt der weiße Hase.

Sie finden ihn immer noch nicht? Dann schauen Sie mal hier nach: Gergely Dudás zeigt auf seinem Blog, wo sich der Hase versteckt.

Und wer immer noch nicht genug hat: Viele weitere knifflige Mathe-, Bilder- und Logikrätsel finden Sie hier auf unserer Rätsel-Seite.

