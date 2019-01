Lösung: Dieses Mathe-Rätsel lösen Zweitklässler im Nu, andere scheitern kläglich

War diese Mathe-Aufgabe zum Verzweifeln - oder doch viel eher ein Kinderspiel für Sie? Ob Sie mit der Lösung des Rätsels wirklich richtig liegen, lesen Sie hier.

In der Grundschule sind Mathe-Aufgaben eigentlich denkbar einfach. Zumindest sollten sie für Erwachsene ein Kinderspiel sein. Tatsächlich führt aber so manche harmlose Gleichung auch Erwachsene an der Nase herum. Sie auch? Wir werden sehen.

So lautete die Aufgabe:

Zur Erinnerung: Bei diesem Rätsel galt es, durch geschicktes Rechnen die fünf fehlenden Zahlen im Rechengitter zu entschlüsseln, so dass alle Gleichungen am Ende stimmen:

Und so lautet die Lösung des Mathe-Rätsels

Konnten Sie die verschollenen Zahlen entschlüsseln? Die Lösung des Rätsels ist eigentlich ganz einfach: Beginnen Sie dazu einfach als Erstes mit den vier äußeren Gleichungen - die Zahl in der Mitte ist dann nur noch ein Klacks.

Hier die Lösung für Sie auf einen Blick:

+ © fkn Sie haben das Mathe-Rätsel richtig gelöst? Dann herzlichen Glückwunsch!

Wenn Sie immer noch nicht genug haben: Viele weitere knifflige Mathe-, Bilder- und Logikrätsel finden Sie hier auf unserer Rätsel-Seite.

as