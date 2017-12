Mann geht mit 37 in Rente - dank eines 3-Schritte-Plans

Chris Reining hat das geschafft, wovon viele träumen: Er hat mit nur 37 Jahren aufgehört, zu arbeiten. Dabei hat er sich an nur drei Schritte gehalten.

Acht Stunden arbeiten, heimkommen und kochen, dann noch fernsehen und schließlich zu Bett gehen - Chris Reining hatte genug von dieser schnöden Routine – und seiner Arbeit. Daher fasste er einen Entschluss: Er wollte schnell reich werden – und endlich das machen, worauf er wirklich Lust hat.

3-Schritte-Plan: So wurde dieser 37-Jährige Millionär - und ging in Rente

Also schmiedete der US-Amerikaner einen Plan und hielt an ihm fest. Mit Erfolg. Mit nur 35 Jahren war er bereits Millionär und zwei Jahre später kündigte er seinen IT-Job und ging in Rente. Wie er das geschafft, verrät er jetzt auf seinem Finanzblog. Sein Erfolgsgeheimnis fußt dabei auf drei Säulen.

Zuerst verschaffte sich Reining einen Überblick über seine Finanzen. Dabei notierte und überwachte er streng all seine Einnahmen und Ausgaben. Dadurch konnte er kleine Geldfresser schnell identifizieren und reduzieren. Danach nahm er sich auch die großen vor.

Als nächstes versuchte er, mehr Geld zu verdienen, indem er sich weiterbildete und Kurse besuchte. Darin lernte er unter anderem, seine Kommunikationsfähigkeit und sein Auftreten zu verbessern. Außerdem legte sich Reining mehrere Selbsthilfebücher rund ums Thema Geld zu.

Anschließend investierte Reining sein sauer Erspartes. So verriet er, dass er monatlich über die Hälfte seines Gehalts sparen konnte – und es dann an der Börse anlegte.

Zum Schluss rät der junge Mann zudem, eine Tabelle anzulegen, worin das Alter proportional zu einer bestimmten Sparsumme festgelegt wird. Dieses Diagramm zeige am Ende an, wann man schließlich aufhören könne, zu arbeiten.

